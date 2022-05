“Usted habla con el hígado porque no creo que tenga cerebro”: senador Benedetti a Mejía

Durante una sesión plenaria que se desarrolló este miércoles en el Congreso de la República, en donde se debatía sobre temas como el desempleo juvenil y la violencia contra las mujeres, el senador por el Partido Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, intervino para dirigirse airadamente contra Armando Benedetti.

“Hacía mucho tiempo no teníamos el ‘agrado’ de escuchar al profundo, inteligentísimo y sobrado senador Roy Barreras, mano derecha de Petro y que se ha paseado por todos los gobiernos, independientemente de las ideologías, con tal de que le garanticen su tajada, si es que Petro gana, yo espero que no”.

Acto seguido le dice que “no venga a echar discursos de transparencia. Usted que no ha respondido por los escándalos de Caprecom, de SaludCoop (...) Que le investiguen hasta el último centavo a todos los que tenemos cargos públicos. Que empiecen conmigo y que sigan con usted. Ustedes son intocables de la justicia colombiana. No de discursos de transparencia que no le quedan, como no lo quedan a Petro dar discursos disque contra dictaduras cuándo lo que defiende es un modelo comunista y narcotraficante”.

El senador por el Partido de la U, Benedetti, le respondió y se refirió a Mejía como “bruto”: “quiero decirle que hay un consenso entre 108 senadores, hasta de su partido, y es que usted es el tipo más bruto de este Congreso: no se ha leído un libro y habla todo el día güevonadas, cosas tontas; que el castrochavismo. Se murió Chavez y Castro y usted sigue hablando de esas güevonadas”.

Y continuó su intervención diciéndole: “Póngase las pilas que por seguir hablando de esas pendejadas, tu narcotráfico va de segundo a veinte puntos de que la gente ya no le come cuento a eso. Entonces era para decirle que mientras usted habla con el hígado porque no creo que tenga cerebro ni neuronas, yo hablo es con fallos, usted habla siempre con cosas tontas y nunca se le olvide que si hacen una encuesta de cuál es el senador más bruto que hay aquí, es usted”.

Por estos hechos, el partido del congresista Carlos Felipe Mejía, lo respaldó e indicó a través de su cuenta de twiter que “las ofensas y los insultos son las bases del discurso de quienes carecen de argumentos y educación. Es lamentable que el Congresista Benedetti deba recurrir a la injuria para ocultar los procesos que aún hay en su contra”.