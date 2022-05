Exigen justicia por cachorro que murió tras ser lanzado de un piso 15 en Santander

En Piedecuesta, Santander hay indignación y rechazo ante las denuncias por maltrato animal de un perro de un año de color negro y que sus dueños lo habían llamado “Mike”.

El lamentable hecho habría ocurrido en el conjunto residencial Zafiro, cuándo, según las autoridades, fue lanzado de un quinceavo piso. “Muy lamentable que un perro pierda la vida por ser lanzado de un 15 piso, la Policía está tras la búsqueda de la persona que cometió este caso, seamos tolerantes, estas mascotas solo alegran la vida”, dijo el general Samuel Bernal, comandante de la Policía de Bucaramanga.

El animal fue hallado sin vida, y al parecer murió al instante por el impacto cuando cayó en el jardín del edificio en Piedecuesta. Por su parte, Gloria Uribe, dueña de la mascota, indicó que “Mike” se había perdido y tras pasar varias horas lo encontraron en el pasto: “Salió de la casa sin darme cuenta, pasados unos minutos me doy cuenta que no estaba en casa y salimos a buscarlo por los alrededores, pero no lo encontramos. Siendo aproximadamente las 3:00 de la tarde fue encontrado sin vida cerca a la torre 1 del Zafiro, en Piedecuesta”.

Cuándo preguntaron que había pasado, vecinos de la residencia le dijeron que “que fue lanzado por una persona desde el piso 15 de la torre donde fue hallado sin vida. Desconocemos cómo pudo llegar mi perrito hasta ese lugar (...) El vigilante nos dijo que no sabía quiénes eran las personas que vivían en ese apartamento”.

Gloria Uribe indicó también que ya interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y se encuentran revisando las cámaras de seguridad del conjunto residencial para determinar al presunto responsable.

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, se unió a las voces de rechazó y pidió celeridad en las investigaciones: “Le pido a la Policía de Bucaramanga investigación inmediata de este hecho atroz contra un perrito en Piedecuesta. Los animales hacen parte de nuestras vidas, protegerlos es un deber”.

Este miércoles 11 de mayo a las 7:00 de la noche, se realizará una velatón convocada por los dueños de “Mike” y activistas animalistas frente a la portería del conjunto Zafiro, en Piedecuesta, lugar dónde habría ocurrido el suceso, para pedir justicia por su caso.

El maltrato animal esta tipificado en la Constitución colombiana como el padecimiento, abuso, violencia y trato cruel para con los animales (Sentencia 666 de 2010), causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física. Quien o quienes lleguen a ser imputados por este delito, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales; y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes.