“Te voy a matar”: Joven denuncia agresión en gimnasio por tener uñas pintadas

Un video mostró la violenta agresión que sufrió un joven deportista al interior del gimnasio Coliseo Sarko en Quilpué, el pasado 30 de abril.

En las imágenes se ve a un sujeto de mayor contextura dándole puñetazos en la cara y patadas en la zona baja del cuerpo a Omar Tapia de 27 años.

La víctima reveló que “estaba tranquilamente entrenando cuando un hombre que no conocía me comenzó a molestar con insultos homofóbicos Me discriminó por llevar las uñas de color. Me dijo “maricón culia...córrete, tení la uñas pintadas como las minas. Te voy a matar, te voy a perseguir hasta matarte lacra culi...”, relató el joven al movimiento Movilh Chile.

Además, agregó que “intenté evitarlo, me persiguió por el gimnasio con más insultos. En un momento me empujó. Me devolví para pedirle explicaciones, para decirle que como se le ocurría empujarme por llevar las uñas pintadas. Ahí me pegó brutalmente sin piedad”.

También, el agredido criticó que habían cuatro entrenadores y ninguno lo ayudó.

“El personal no hizo nada para parar al agresor. Había cuatro entrenadores de testigos y ninguno hizo nada. Todos estaban con los brazos cruzados cuando después de agredirme físicamente el hombre me perseguía por todo el gimnasio con una pesa de 15 kilos para partirme el rostro en pedazos”, añadió.

Finalmente, contó que llamó a carabineros, pero tampoco llegaron y solo fue asistido por el recepcionista.

“En ningún momento me sentí respaldado ni apoyado por el personal, únicamente por la recepcionista al final. La seguridad del gimnasio Coliseo Sarkos es nula. Estuve dos horas esperando a carabineros y nunca llegaron. En la recepción, el agresor incluso me amenazó de muerte, diciendo que me partiría el rostro al salir del gimnasio, que esperaría afuera para matarme”, apuntó la víctima.

Gimnasio Coliseo Sarkos

“Estamos disponibles”

Tras la agresión, el gimnasio emitió un comunicado rechazando los hechos de violencia.

“Seremos enfáticos en señalar que gimnasio Coliseo Sarkos, rechaza todo tipo de violencia o cualquier tipo de discriminación dentro o fuera de nuestra comunidad deportiva y estamos disponibles para cualquier requerimiento que requieran las partes involucradas como nuestros usuarios”.

Sin embargo, no hicieron ninguna referencia si desvincularon al agresor, generando el malestar de los usuarios.

“Prohibida la entrada al agresor me imagino? O al final fue tongo para que no los funaran? El joven atacado dice que no lo ayudaron en NADA” genariusk0.

“El video no deja dudas: NADIE ayudó al agredido, NADIE detuvo la agresión, NADIE detuvo al agresor 🚨🚨 Solo el recepcionista, al final, ayudó un poco a la víctima 💡 Espero que si no los demanda, al menos las personas se cambien de gym” psicomap.

Posteriormente, la cuenta @vivca100 publicó en Twitter que fue expulsado.

“Mi hermano va a ese gym y me contó que lo expulsaron, ya no puede entrar más”.

Revisa el video aquí