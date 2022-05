Fecode oficializa su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) anunció su apoyo oficial a la candidatura del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro en una rueda de prensa este lunes 9 de mayo.

La Federación comentó que apoya la candidatura de Petro y espera que este asuma el compromiso con la educación pública en el país. “Un #CambioPorLaVida, es una política educativa con condiciones dignas para niñas, niños y jóvenes”, fueron las palabras por medio de las redes sociales de a vicepresidenta de Fecode, Martha Rocío Alfonso Bernal.

Por su parte, el presidente de Fecode, William Velandia, comentó que “Fecode ratifica de manera institucional su respaldo y adhesión a la campaña del candidato presidente Gustavo Petro, Francia Márquez vicepresidenta, un magisterio colombiano que está de cara a esa transformación del país, por eso hacemos este respaldo, entendiendo que son los maestros de la comunidad educativa en defensa de la educación pública”.

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico agradeció el apoyo y comentó que su propuesta en materia de educación es defender la educación y el estatuto constitucional que establece un aumento constante y anual del gasto público en educación.

“Trataremos de iniciar un proceso de educación de los educadores que llegue al 15% con cursos de posgrado hasta doctorado dentro y fuera del país pagado por el presupuesto nacional, para que educador y educadores tengan condiciones mejores de preparación”, agregó el candidato.

Adicionalmente, Petro comentó que promoverá que parte de la educación superior se incluya en la educación secundaria e impulsará una política de educación superior pública y gratuita para todos los jóvenes colombianos y colombianas.

La vicepresidenta de la Federación expresó por medio de redes sociales su apoyo a Petro y a Francia Márquez con varias fotos. Dentro de los comentarios que recibió la mujer estuvo el de un hombre, integrante de Fecode que dice no sentirse identificado con esta decisión y que no votará por este candidato.

“Como parte de FECODE no apruebo ni votaré por @petrogustavo. La campaña sucia contra @sergio_fajardo no tiene presentación. No a FICO, NO a PETRO”, dijo el usuario por medio de Twitter.