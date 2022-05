Claudia López y Angélica Lozano cuentan su historia de amor. A través de varios videos de Tik Tok que ha compartido la senadora Angélica Lozano reveló cómo comenzó su relación con la actual alcaldesa de Bogotá. Las políticas se conocieron en 2007 y hablaban de vez en cuando de política, pero no fue hasta el 2012 que pudieron encontrar un espacio en sus agendas. De hecho, de acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, todo surgió en “cámara lenta”.

“Fueron muchos años fue como que sí, como que no. Como que me coqueteaba, pero como que no. De pronto se perdía y de pronto volvía. Lo cierto es que no sabíamos cómo era la cosa”, explicó López.

En ese momento, Lozano era concejal de Bogotá (2012-2013) le pidió ayuda a Claudia López para que la asesorara en una rendición de cuentas.

En ese entonces Claudia estaba en Bogotá, pero partía en pocos días para Chicago donde estaba estudiando. Se reunieron un viernes en la tarde y, después de trabajar hasta las 8 de la noche, se fueron a la casa de un amigo para consolar a Claudia quien estaba pasando por una ‘tusa’ amorosa. “Las amigas son para las buenas y las malas”, añadió Angélica.

“Llegamos donde mi amigo y entonces, pues ajá. Lloré, me consolaron, charlamos, bailamos, reímos... Y entre una margarita y otra margarita lo que pasó, pasó”, contó la mandataria.

Mientras Angélica dijo que “borró casete”

Tras ese primer encuentro, la pareja compartió ese fin de semana, pero como López debía regresar a estudiar en Chicago, Lozano pensó que todo había terminado. Sin embargo, la sorprendió un mensaje de Claudia, a su regreso el lunes a Estados Unidos, quien le confesó que la extrañaba.

“Todo fluyó muy naturalmente. Hasta que llegó Semana Santa y me dijo que si iba a Chicago”, aseguró López.

Pero López sintió que no podía mostrarle el apartamento donde todavía tenía cosas de su ex y le dijo a Angélica que no podía mostrarle su casa. Sin embargo, Angélica no se rindió y le dijo en Chicago también había hoteles.

Así fue como pasaron Semana Santa juntas. No recuerdan si fue en un carro o en un restaurante, Angélica le declaró su amor a Claudia y, como se dice popularmente, le pidió que fuera su novia.

A lo que Claudia dijo “no” y en unos segundos de silencio incómodo, López agregó: “No, yo no quiero ser tu next. I wanna be your last”.

Desde entonces están juntas y se casaron el 16 de diciembre de 2019 consolidando su armoniosa relación.