Comunidad captura y golpea a integrantes de las autodefensas que quemaron un bus. La mañana de este jueves, dos hombres que dijeron ser integrantes de las Autodefensas Gaitanistas se subieron a un bus del servicio urbano en el sector de Caribe Verde en Barranquilla. Allí les exigieron al conductor y a los pasajeros que se bajaran para luego incendiarlo. Lo siguiente fue la rápida reacción de mototaxistas que transitan la despoblada zona.

En el bus afiliado a la empresa Alianza Sodis se transportaban varios pasajeros. “A todos los bajaron, quedó el carro desocupado, cuando vieron la candela ellos salieron corriendo para allá y la comunidad los cogió en Ciudad Caribe”, dijo un testigo.

También le puede interesar: Clan del Golfo anunció paro armado en el Bajo Cauca por extradición de alias Otoniel

Cuando el bus ya estaba en llamas, “no pudimos acercarnos más, estaba muy fuerte la candela”, dijo.

Mientras tanto, Juan Carlos Calderón, gerente de la empresa Alianza Sodis, negó que hayan recibido amenazas en los últimos días.

Confirmó que no hubo robo en el bus y que el equipo jurídico de la compañía está sustentando la denuncia contra los presuntos autores del atentado.

“Barranquilla se respeta. No cedemos terrenos a quienes pretendieron arrebatarnos la tranquilidad. Hoy quisieron que la ciudad se detuviera y el comercio no bajó sus esteras. El transporte público no se detuvo. No vamos a ceder ni un milímetro. De manera contundente estaremos impactando aquellas estructuras delincuenciales”, dijo el general Luis Carlos Hernández Aldana, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Puede leer: Es un hecho: se conocen imágenes oficiales de la extradición de alias ‘Otoniel’

El alto oficial precisó que “capturamos a los presuntos responsables de haber intimidado a unos pasajeros e incinerar un vehículo de transporte público asegurando que pertenecían al ‘Clan del Golfo’ y ahora deberán responder por el delito de terrorismo, incendio y porte ilegal de armas”.

Los capturados fueron identificados como Brayan José Arenilla Acendra y Brayan José Sánchez Bram. Ambos fueron perseguidos por mototaxistas tras prenderle fuego al bus y en medio de la maleza casi son linchados por comunidad que tomó enfurecida justicia por mano propia en este hecho.

También puede leer: Paro armado en Colombia: qué es y por qué genera tanto pánico en la sociedad