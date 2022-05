A un hombre en Cali lo robaron dos veces en menos de cinco minutos

De no ser por un video captado por una cámara de seguridad vial nadie creería esta historia: a colombiano lo robaron dos veces en cinco minutos. El hecho sucedió en el centro de Cali, en una de las vías más importantes de la ciudad, a donde llegaron en dos oportunidades motociclistas con el fin de hurtar al sujeto.

Lo más curioso es que los segundos ladrones no le creyeron a la víctima cuando dijo que no tenía nada más para entregarles.

La víctima es Armando Mejía, quien contó a las autoridades que estaba sentado en el andén, en la entrada de su trabajo, esperando que abrieran el local. De repente llegaron dos hombres en una motocicleta y lo abordaron.

También le puede interesar: Gracias por su solidaridad: Hernández sobre trinos por entrevista en la que le recordaron a su hija

En medio de las amenazas, al joven le quitaron sus pertenencias, entre esas su billetera y celular. Este robo tardó solo segundos y los ladrones lograron escapar del lugar sin ser identificados, pues llevaban puestos el casco de la moto.

Según el video que se conoció, la víctima se quedó ahí, en shock por lo que había sucedido. pero al poco tiempo otra motocicleta, con dos sujetos, se le acercó.

Estos eran otros dos ladrones que pretendían hacer lo mismo que los primeros, pero Mejía les explicó que lo acababan de robar y que ya no tenía nada consigo. Los criminales, al parecer, no le creyeron y lo revisaron. Cuando se dieron cuenta que en verdad no tenía nada material, se fueron.

“Les estaba tratando de explicar que ya me habían robado, pero a ellos no les importó eso”, dijo Mejía.