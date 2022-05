Grupos ilegales incendian camiones en el Bajo Cauca antioqueño y atemorizan a la población

Este jueves, 5 de mayo, se reportan varios camiones que han sido incendiados en el Bajo Cauca antioqueño por los grupos criminales, que en retaliación por la extradición de alias Otoniel habían decretado paro armado por cuatro días en Antioquia, Sucre y Córdoba.

A través de las redes sociales se conocen imágenes y videos de los actos de terror que estarían ejecutando los miembros del Clan del Golfo en Puerto Valdivia, Tarazá, Caserí y Caucasia.

“Compañeros, compañeros, los que van bajando, están quemando carros en Guarumo (vía Caucasia) nosotros nos tuvimos que devolver”, dice uno de los audios que conoció PUBLIMETRO COLOMBIA.

El segundo audio de alerta dice: “los compañeros que vengan bajando para Valdivia que se orillen, no hay paso. El Ejército los está haciendo devolver, no se bajen, no los dejan pasar. Busquen cómo quedarse en el reten de la Policía. Está complicada la cosa aquí”.

Y el tercero confirma que no hay paso desde Tarazá: “a nosotros nos pararon en Tarazá, la Policía de Carreteras no nos dejó pasar. Aquí nos dejaron en el peaje”.

Según las fotografías compartidas en las redes sociales, se observa a un bus de la empresa Rápido Ochoa atravesado en la vía, a un bus de Expreso Brasilia le escribieron “AGC”, Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En las últimas horas se conoció que después de ejecutarse la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos, en Puerto Valdivia, Bajo Cauca antioqueño, el grupo criminal del Clan del Golfo detuvo una mula, le quitaron las llaves al conductor y la atravesaron en la vía. Al parecer, con este acto anunciaron un paro armado y será por cuatro días.

“Buenas noches compañeros, les cuento que aquí la situación se complicó, estamos en el Puerto y por aquí como que hay gente armada, atravesaron una mula, le quitaron las llaves al conductor. Estamos aquí, está delicada la situación aquí en Puerto Valdivia”, alertó uno de los conductores que se encontró con la situación en la vía.