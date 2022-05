Fiscalía cita a interrogatorio a expresidente Uribe en investigación en su contra

26 personas entrevistas y siete inspecciones judiciales se realizarán por parte de la Fiscalía en medio del proceso de investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y fraude procesal.

Cabe mencionar que la semana pasada, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, concluyó que sí existen posibilidades de que el expresidente haya incurrido en los delitos mencionados, por eso rechazó formalmente la decisión de la Fiscalía de precluir el caso.

Además, la funcionaria judicial aseguró que no se le vulneraron los derechos al también ex senador Uribe Vélez. “El despacho no comparte la crítica de la defensa al censurar que la imputación llevada en la indagatoria fue ‘elástica”.

Tras la decisión, el caso contra Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal sigue en firme, la Fiscalía decidió presentar un escrito de acusación, por lo que el ex-presidente se irá a juicio.

De igual manera, la togada comentó que en medio del caso ha faltado recoger declaraciones juramentadas, dentro de las cuales estaría la del coronel en retiro Germán Rodrigo Ricaurte, pues en una reunión que habría ocultado el anterior abogado de Uribe, Diego Cadena, no habrían salido las declaraciones de este uniformado.

Los testimonios de los paramilitares en la cárcel de Cómbita, en Boyacá Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa tampoco se habrían presentado, teniendo en cuenta que sí se habrían gestionado por Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias ‘Cesarín’.

“La Fiscalía no recibió declaraciones de Pablo Hernán Sierra, o las del magistrado Iván Velásquez y del periodista Juan Carlos Giraldo. El periodista Giraldo o el magistrado Velásquez habrían podido confirmar si lo dicho por Juan Carlos Sierra era cierto o no. Tal vez en este caso habría sido más relevante contrastar la declaración de los testigos con el hecho mismo de que la Corte Suprema no pudo escuchar en declaración a Sierra Ramírez”, fueron las declaraciones de la jueza.

Por estos vacíos en las declaraciones, ahora se espera que la Fiscalía termine de recopilar testimonios y se acerque más a la práctica de pruebas, que tiene un plazo de 90 días, y la cual fue reactivada por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas.