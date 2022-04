Fiscalía retiró el preacuerdo con Jhonier Leal por el homicidio de su madre y hermano

La Fiscalía retiró el preacuerdo logrado con Jhonier Leal por homicidio de su madre y hermano. Días después de que Jhonier Leal decidiera retractarse de haber aceptado cargos por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, y de que la defensa de este pidiera no aceptar el preacuerdo al que había llegado con la Fiscalía, el ente acusador, por medio de una carta, solicitó ante el juez retirar el preacuerdo.

“El ente acusador el día de hoy ha tomado la decisión irrevocable de retirar el preacuerdo y presentar el correspondiente escrito de acusación ante la Juez competente. (...) Por consiguiente, solicito a su honorable despacho acepte esta petición y se pronuncie de manera inmediata para que se realicen los trámites que corresponda y permita a esta institución acusar formalmente a Jhonier Leal”, dice la carta enviada a la Juez 55 Penal.

Y la misiva agrega que “este delegado vislumbra que el actuar del imputado al retractarse de la aceptación a cargos realizada en audiencia de imputación corresponde a un proceder de forma desleal con la administración de justicia y de la institución Fiscalía General de la Nación”.

Esta petición se da días después de que Jhonier Leal dijera, en una audiencia de revisión de preacuerdo, que la Fiscalía lo presionó para firmar este documento. “Señora Juez, con todo respeto, en este momento quiero decirle que definitivamente no acepto los cargos, no acepto absolutamente nada”, fueron las palabras que pronunció el acusado.

También informó que la Fiscalía habría intimidado a su familia y que le presentaron falsos ofrecimientos. “En primera medida me dijeron que me ofrecían 17 o 18 años y medio, a lo cual lo consulto con mi abogado y me dice: ‘si no tienes para defenderte, es un buen preacuerdo, acepta’. Yo dije bueno esa pena con todas las rebajas yo hubiera estado saliendo en siete u ocho años. Entonces dije, lamentablemente me toca aceptar esta pena, pero no 40 o 50″.

Por lo tanto vendrá la próxima fase del caso en el que habrá un juicio oral y la Fiscalía solicitará una “condena alta y ejemplar”. Por lo tanto ya no habrá posibilidad de un nuevo preacuerdo con el acusado.

