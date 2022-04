Diana Osorio, esposa de alcalde de Medellín, votará por Petro y Francia en las elecciones

Diana Osorio, la esposa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y, más allá de eso, gestora social de la capital antioqueña y participante activa de la toma de decisiones, anunció públicamente que votará por Gustavo Petro en las próximas elecciones presidenciales.

Su anuncio se dio en el marco de algunas entrevistas dadas a medios de comunicación, en donde la gestora de la ciudad reveló que votaría por Petro a la Presidencia de Colombia y por Francia Márquez a la vicepresidencia.

Cabe mencionar que la mujer también expresó públicamente su voto sin incumplir ninguna demanda constitucional, pues la abstención de participación en política aplica únicamente para los funcionarios públicos, sin incluir a sus parientes o parejas de estos.

“En mi casa, si el perrito pudiera votar y la gatica también, mejor dicho, todos vamos a votar por Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta”, fueron las palabras de Osorio en entrevista para Semana.

De igual manera, sus razones, según argumentó, se basan en la necesidad de un cambio. “Lo más sano para una democracia son los advenedizos, como nos dicen a nosotros (ella y el alcalde Quintero), y como lo son Francia y Petro” , expresó en la entrevista.

De igual manera, a la gestora la cuestionaron en Caracol Radio sobre qué pensaría si la primera dama María Juliana Ruiz expresara abiertamente su voto al candidato Federico Gutiérrez, más conocido como ‘Fico’.

“Yo preferiría que lo hicieran de frente y no por detrás, diría que es más honesto con los ciudadanos. Ojalá los que están en el gobierno de Iván Duque, que han manifestado de forma privada su apoyo a Fico, a una continuidad de gobierno, lo hicieran de frente” — Diana Osorio, gestora social de Medellín y esposa del alcalde Daniel Quintero

De igual manera, la mujer dejó entrever que el voto de su esposo, Daniel Quintero, también sería por Gustavo Petro, pues “en el matrimonio somos una sola carne, como diría la Biblia”.

Con respecto al candidato ‘Fico’, la mujer comentó que sus cifras en la ciudad no fueron buenas, que no fue un buen administrador, aunque es “muy querido, bacano, saluda a todo el mundo y le cae bien a mucha gente”. Por último, la primera dama de la ciudad opinó sobre la candidatura de Sergio Fajardo que “no podría ser un buen presidente. Por su apatía en la segunda vuelta presidencial de 2018, hay un dolor que tenemos todos”.

