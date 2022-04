“Me entró una llamada y cuando pregunté a quién necesita me respondieron: a King Kong”, dijo Francia Márquez

La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, contó que en una llamada telefónica le dijeron ‘King Kong’, un insulto que hace varias semanas recibió de la cantante Marbelle y que provocó una serie de ataques racistas en contra de la candidata. Pues, al parecer, los ataques no han cesado pese al llamado a frenar los insultos en la campaña presidencial.

En un recorrido que hizo por varios municipios de Boyacá se refirió a este hecho y recordó que aunque este tipo de ataques no le quitan fuerza, sí le duelen.

“Hace un rato mientras estaba almorzando me entró una llamada y la contesté y cuando pregunté quién habla, me dijeron ¿con quién hablo?, le dije ¿a quién necesita? y ¿saben qué me respondieron?: a ‘King Kong’. Eso a mí no no me quita las fuerzas, eso a mí no me desanima, por supuesto eso duele, eso lástima, eso hiere”, dijo.

La candidata agregó que esas personas deben también sanar para que no sigan haciendo este tipo de daños.

La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó desde inicios de abril sobre el discurso de odio racista y sexista destapado durante la campaña presidencial colombiana, del que dijo que es “legitimador de la violencia”.

La MOE se refirió a los comentarios y publicaciones de “personajes públicos, miembros de agrupaciones políticas y ciudadanía” en redes sociales en los que, por medio de violencia simbólica, se ataca a diferentes líderes políticos.

En el caso de Márquez, por el color de su piel, ha sido objeto de numerosas ofensas y burlas raciales en las redes sociales e incluso en medios de comunicación.

“Con preocupación la organización nota que este tipo de discursos de odio han sido replicados sistemáticamente y han aumentado su alcance en los diferentes medios de comunicación, así como en las redes sociales, a partir de la inscripción de las candidaturas a Presidencia de la República”, indicó la MOE en un comunicado.