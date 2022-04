Habló Harold Saa sobre relación de mujeres en accidente de Freddy Rincón y contó al diario El País de Cali algunos detalles del accidente que sufrió Freddy Rincón el pasado lunes en la madrugada. En la entrevista detalló que siete personas, se transportaban en varios carros.

Sobre si Freddy iba manejando la camioneta afirmó que “no sabe” y afirmó Freddy que Tomás Humberto Díaz Valencia, su medio hermano no estaba con el futbolista en el lugar de los hechos.

Otra de las preguntas que quedó en la especulación era el rol de las mujeres identificadas en el accidente ellas son: María Manuel Patiño y Diana Lorena Cortés.

“Diana Lorena es la mamá de una ahijada mía, a la que le cantamos el cumpleaños ese mismo día. Ella iba con el grupo que salieron, creo que al Bronx (discoteca), porque Freddy la invitó, junto a los demás”.

Y agregó que “ella es la que sale en un video gritando ‘señor, no, no’, pidiéndole a alguien que se arrimó al accidente que no grabara”.

Al parecer, es otra de las víctimas afectadas emocionalmente por el accidente y se encuentra en un shock. “No, ella está muy mal después de todo lo ocurrido, solo llora y llora y no ha contado nada al respecto”.

Por otro lado, Saa reveló que María Manuela fue “alguien que conocieron allá (en la discoteca) porque las dos muchachas que vinieron con Freddy se pusieron celosas cuando él empezó a hablar con alguien y se fueron. Creo que ella puede ser la persona con la que hablaba Freddy, entonces”.

Entre las confesiones, Saa quien estudió Leyes, afirma que no quiere verse “inmiscuido en nada, yo cuento lo que vi hasta aquí. No puedo hablar de lo que no conozco”.

El cantante remató la entrevista criticando la falta de celeridad en el caso del accidente de Freddy Rincón que enluta a los colombianos. “Si hay una investigación, a los que están investigando los veo muy lentos”.