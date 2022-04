“Es una represalia por lo que ha sucedido entre los dos países” hermana de colombiano capturado en Moscú

El Comité de Instrucción de Rusia pidió el pasado lunes 11 de abril, prisión preventiva para un colombiano acusado de difundir en las redes sociales “noticias falsas” sobre la campaña militar rusa en Ucrania, cargo que podría costarle hasta 10 años de cárcel.

Según el sitio web oficial de los Tribunales de Moscú, la causa fue incoada contra Alberto Enrique Giraldo Sarái, que reside en este país desde hace varios años.

A Giraldo se le incrimina el delito tipificado por el artículo 207 del Código Penal ruso, que castiga “la difusión pública de información falsa bajo la apariencia de informaciones verídicas sobre las Fuerzas Armadas de Rusia”.

Sin embargo, Diana Bonilla Saray, hermana del señalado, habló con Blu Radio sobre la situación de su familiar y aseguró que “a todas luces, lo que podemos deducir es que esto es una cortina en represalia a lo que ha sucedido con las relaciones entre Colombia y Rusia. La semana pasada cayó bajo arresto un ciudadano ruso; pensamos que es en represalia a estos hechos, Mi hermano no toma parte de protestas ni de marchas, tampoco de acontecimientos políticos”.

A lo que refiere Bonilla es el caso de Sergei Vagin, un ciudadano de ese país que fue capturado en Colombia por las autoridades y en un primer lugar acusado de participar por medio de financiamiento a grupos para que causaran desmanes en las manifestaciones del Paro Nacional del 2019, pero que la Fiscalía luego imputó a Vagin y cinco personas más por fraude al sistema de apuestas deportivas en línea, obtener millonarias ganancias y mover los recursos en diferentes actividades, pero no mencionan, que dentro de estas, esté el financiamiento de protestas en Colombia.

Según Diana Bonilla el martes pudo comunicarse con el consúl colombiano en la ciudad de Moscú para poder ver a su hermano y le dijeron que están realizando esa solicitud, pero “hasta ahora no lo he visto. Nadie me da información. Es preocupante y delicada la situación”.

Aseguró también que necesitan de toda la ayuda económica posible: “El Gobierno tiene los recursos. Solicitamos apoyo económico, uno no sabe si sea la última vez que pueda tener comunicación con él”, narró Bonilla.