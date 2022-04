Joven que apareció calcinado en DollarCity de Siloé fue militar y su familia denuncia amenazas

Un nuevo documental se conoció este 7 de abril por medio de las redes sociales, del realizador audiovisual Alejandro Palencia, el cual narra la historia de la trágica historia de la familia de Daniel Sánchez, joven que se hizo reconocido en los medios de comunicación por la lamentable noticia de su muerte. En medio de los relatos que brindaron sus hermanas, cuentan que el fue militar, prestaba su servicio, y que fue sacado de allí. En medio de la investigación, también comentaron que la familia ha recibido amenazas.

El cuerpo de Daniel fue hallado calcinado en la mañana del 29 de mayo, luego de que el día anterior, en horas de la noche, se desatara un incendio en el famoso establecimiento comercial DollarCity del barrio Siloé, reconocido por ser epicentro de las protestas del Paro Nacional del 2021.

Su hermana, María Paula Sánchez, dio su testimonio el día de los hechos, e insistió en que su hermano no era un vándalo, pues la investigación abierta por las autoridades correspondía, según las mismas, a un caso de flagrancia, es decir, que hubo pruebas claras de que estaba cometiendo un crimen. La Policía en su momento comentó que Daniel hacía parte de un grupo de personas que estaban atacando una estación de Policía y también desmintió, que como su familia había afirmado, hubiese sido llevado en un tanqueta del ESMAD, horas antes de luego del hallazgo de su cadáver.

«Las personas de aquí que conocen a Daniel, saben que él no era eso, mi hermano no era un vándalo, no era un asesino, lo mataron de una forma despiadada», fueron las declaraciones que entonces brindó al Canal 2 de Cali su hermana Maria Paula.

El nuevo documental narra, por voz de sus hermanas, lo que la familia de Daniel ha tenido que vivir en medio de la investigación de los hechos que rodearon la muerte de su hermano. La defensa de la familia logró que el caso de Daniel pasara de tener el componente de “flagrancia” a que se investigara por “homicidio”, luego de una tutela, pues varias fotografías probarían que el cuerpo estaba maltratado, con golpes, fracturas y dos impactos de bala.

También contaron que su hermano fue parte del Ejército, luego de presentarse para hacer servicio militar. “Le iba muy bien, estaban pensando postularlo para ser dragoneante y un día realizamos una actividad en Siloé, que fue una marcha pacífica”, contó su otra hermana, Crisol Sánchez. Para que él estuviera en esta marcha, Daniel pidió permiso, que le fue otorgado y asistió, pero días después le llegó una notificación de que lo habían dado de baja.

El argumento para sacarlo del Ejército fue que no podía hacer parte nadie que su familia demandara al Estado o que hubiese sido arrestado en el marco del Paro o que tuviese relación con las manifestaciones.

En medio de toda la situación y el avance del caso en la rama judicial, la familia de Daniel denuncia que ha sido objeto de amenazas. Incluso, el día del funeral de su hermano, fueron constantemente hostigados por hombres desconocidos y armados. Cuentan que han tenido que desplazarse en varias ocasiones y que la Fiscalía y Medicina Legal son entidades que, según afirman, han impuesto trabas para que el proceso continúe, pues director seccional de la Fiscalía, Jhon Fredy Encinales (ahora destituido del cargo), habría pujado para que el caso fuera tratado como una muerte accidental y posteriormente para que se cerrara el caso.

A pesar de las pruebas que han entregado, que afirman ser contundentes de que su hermano fue víctima de asesinato, los familiares comentan que la entidad no ha tenido la voluntad de revisarlas ni tramitarlas. “Fue un problema horrible que fueran a tomar los testimonios de los testigos que tenemos, no los querían tomar”, dijo María Paula en el documental.

Actualmente hay un arreglo con la actual directora seccional de la Fiscalía, para que el caso de Daniel Sánchez avance y su familia espera que hayan garantías de un proceso transparente. “No nos quedamos callados cuando nos destrozaron a mi hermano, o cuando nos sacaron de nuestras casas, o con las miles de amenazas, no nos vamos a quedar calladas ahora, que tenemos cómo probar que a mi hermano lo asesinaron”, concluyó su hermana.

Vea el documental completo aquí: