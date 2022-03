Un niño de 2 años se recupera de quemaduras por agua caliente en Bogotá

Este lunes se conoció el caso denunciado por los padres de un menor de 23 meses, que resultó con quemaduras de segundo grado en la nuca, las orejas, las mejillas y los hombros, tras caerle un tazón lleno de agua caliente, por presunto descuido de los encargados del jardín infantil Oso de Anteojos de la localidad de Fontibón.

“Yo dejé a mi hijo muy bien y a las 9:30 de la mañana me llamaron a decirme que se había hecho popó y que lo iban a bañar. Al terminar de hervir el agua, la dejaron encima de un mesón y me dicen que mi bebé lo alcanzó y ahí fue cuando lo quemó. Pero yo no creo eso porque mi hijo no tiene la altura suficiente para alcanzar una mesa”, aseguró el padre, Fabian Niño.

Ante este suceso, el menor fue trasladado a la clínica Santa Fe para recibir la atención médica especializada requerida y finalmente ser dado de alta, según indicó la Secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer Sourdis.

Así mismo, desde la entidad señalaron que ordenaron la visita de un equipo de inspección y vigilancia al jardín infantil “con el propósito de verificar el estado de las instalaciones y el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad del servicio. Además se suspendió la atención en el jardín mientras se adelantan las acciones de mejora necesarias para evitar la ocurrencia de este tipo de accidente”.

También indicaron que las personas encargadas del bienestar del niño afectado, fueron apartados del servicio mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes. Y aseguraron estar acompañando a la familia de la mano de un equipo psicosocial.

La Secretaría de Integración Social puso el caso en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, como autoridad competente para garantizar y reestablecer los derechos del menor.