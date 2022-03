“La discrepancia entre los resultados del preconteo del escrutinio ha sido inusualmente grande”: MOE

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) volvió a pronunciarse sobre las elecciones del pasado domingo y mostró gran preocupación por los errores en el conteo de votos.

Inicialmente el martes pasado publicó una declaración que recogía sus conclusiones preliminares sobre lo ocurrido hasta el día de las elecciones y desde ese momento denunciaron la compra de votos en algunas regiones. Pero desde entonces la MOE siguió observando los escrutinios auxiliares y municipales.

“Sin pretender ofrecer un análisis completo sobre los escrutinios, que inician ahora su fase departamental, la MOE UE quiere señalar que la discrepancia entre los resultados del preconteo para el Senado y los que arroja esta primera etapa del escrutinio, ha sido inusualmente grande. Sobre todo, para algunos partidos y coaliciones, como el Pacto Histórico, que al presentar listas cerradas resultaron perjudicados en el diseño de las actas de resultados, los formularios E-14″, indicó la misión de observación europea.

Y agregaron que el diseño del formulario es “extremadamente complejo y muy propenso a que se produzcan errores, contribuyó a que los resultados de estos partidos en un buen número de mesas no fueran transmitidos en la noche del domingo y, por tanto, no se plasmaran en el preconteo. Es importante recordar que este preconteo no es oficial y que su valor es meramente informativo: los datos oficiales son solo los del escrutinio”.

De hecho, la MOE UE también ha identificado numerosos fallos de transcripción de los E-14 en la fase de escrutinio, que ha puesto en conocimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil. “La misión recomienda que, en próximas elecciones, se adopte el sistema de doble digitación de actas, para identificar y corregir rápidamente los fallos de transcripción”, agregó.

Por estos hechos, el presidente Iván Duque anunció una reunión con varias autoridades y organismos para saber qué sucedió.