Volodymyr Zelensky emocionó con su discurso al Congreso de los Estados Unidos

Este miércoles 16 de marzo se vivió en el Congreso estadounidense un episodio emotivo luego del discurso emitido por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Era más que obvio que por la lamentable situación que viven los ciudadanos ucranianos por la terrible invasión de territorio por parte de Rusia las palabras de Zelensky serían emocionante, sin embargo, el sentimiento sobrepasó las expectativas.

Volodymyr Zelensky (UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT/EFE)

Video conmovedor

Al comienzo del discurso, Zelensky saludó a todos los miembros del Congreso de forma amigable y recordó que la lucha no solamente es entre dos países, si no mundial. “El pueblo ucraniano está defendiendo no solo a Ucrania, estamos luchando por los valores de Europa y del mundo”.

El recinto norteamericano se conmovió luego de la producción de un emotivo video que mostró a la milicia y pueblo ucraniano luchando y soportando los bombardeos por parte de Rusia.

Al terminar la proyección audiovisual, el presidente de Ucrania cambió su idioma nativo y comentó en inglés “Estoy agradecido con el presidente Biden por su participación personal, por su compromiso sincero con Ucrania y la democracia en todo el mundo”. Ante lo dicho, el presidente de los Estados Unidos agradeció por las referencias y especificó que “Eres el líder de la nación, de tu gran nación. Deseo que seas el líder del mundo. Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz”.

Volodymyr Zelensky (UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT/EFE)

Detalles discursivos

Para hacer entender con detalles lo vivido por su pueblo, Volodymyr Zelensky comparó dos temas bélicos muy delicados y sensible para el pueblo de los Estados Unidos, citando los episodios de Pearl Harbor y el derribo de las torres gemelas. “Imagínense ser golpeado desde el cielo, como el 11 de septiembre, pero todos los días”.

Martin Luther King también fue unas de las citas referenciales emitidas en el discurso, rememorando las palabras de fe y lucha por parte del pastor y activista estadounidense asesinado a finales de la década de los 60´s. “(I have a dream), tengo un sueño, el sueño no está cumplido”.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

Pedido de ayuda

A parte de concientizar a los políticos de Estados Unidos con respecto a lo que se vive actualmente en Ucrania, el discurso sirvió también para pedir la ayuda de que se imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para proteger a su pueblo de los bombardeos comandados por Vladimir Putin. “En el momento más oscuro para nuestro país, para toda Europa, les pido que hagan más”.

Zelensky volvió a pedir que se incremente las sanciones en contra del gobierno ruso y sus personalidades y ayuda económica para poder combatir y defender el territorio ucraniano. Por esto, horas próximas Biden aprobó 800 millones de dólares adicionales en asistencia militar para Ucrania, lo que eleva el total a 1.000 millones de dólares en ayuda en esta misma semana.