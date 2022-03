¡Cobarde desagradecida!: Piedad Córdoba a Ingrid Betancourt por declaraciones en debate

Piedad Córdoba e Ingrid Betancourt Archivo particular

Durante un reciente debate en el que participaron Ingrid Betancourt, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, salieron a relucir polémicas declaraciones.

Entre estas estuvieron las de la candidata Betancourt, la cual fue cuestionada por hablar de la salud mental del candidato Petro en medio del debate.

Sin embargo, no solo estas declaraciones fueron motivo de discusión, también lo fueron sus declaraciones sobre la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba.

Al respecto, la candidata comentó que Córdoba es un personaje corrupto. “Gustavo Petro ya pasó a la segunda vuelta. Él organizó muy bien ese cupo, lo organizó con maquinarias. Cuando habla de la corrupción yo me estremezco porque dentro de sus listas están personajes muy corruptos”, dijo en el debate la candidata.

También le puede interesar: Denuncian que Piedad Córdoba habría retrasado liberación de Ingrid Betancourt

De igual manera, comentó que se refiere a personajes como Piedad Córdoba, que está bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia por el presunto retraso de la liberación de la candidata y demás compañeros de cautiverio de la misma.

Al respecto, la senadora Córdoba le respondió indignada que ella no había hecho política ella y que la respetara. “Candidata Ingrid Betancourt, le exijo un debate público sobre la paz y las liberaciones unilaterales; diga usted hora y sitio. ¡Yo no hice política, no lo haga usted conmigo! Respéteme, ¡cobarde desagradecida!”, dijo la senadora.

Al respecto, la respuesta de la candidata Ingrid fue invitarla a que hablara en la Corte Suprema de Justicia en el caso en el que está involucrada.

“Vaya a la Corte Suprema de Justicia y rinda su indagatoria”, dijo la candidata Betancourt. Además, dijo que tiene plena certeza de que Córdoba es la misma ‘Teodora Bolívar’ de las antiguas Farc.

Ingrid Betancourt está en medio de la carrera electoral a la Presidencia de Colombia, en la cual se posicionaron también Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro como candidatos de los movimiento de coaliciones interpartidistas.

El pasado 13 de marzo se evidenció la votación masiva que tuvo el movimiento político liderado por Gustavo Petro, Pacto Histórico, a pesar de la campaña negativa que le hizo Betancourt a este movimiento.

En total son 41 congresistas los que posicionó el Pacto Histórico en el país, movimiento que se convirtió en el más votado de las contiendas electorales legislativas en el país.

También le puede interesar: La justificación de Ingrid Betancourt tras referirse a presunta depresión de Petro en debate presidencial