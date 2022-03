Muchas gracias a todos los que me acompañaron: Gaviria sobre triunfo de Fajardo

Este 13 de marzo se llevaron a cabo en el país las elecciones legislativas, lo que significa que los colombianos eligieron a los integrantes de la Cámara de Representantes y Senado de la República. Además, también se eligieron las 16 circunscripciones de paz y se definieron los candidatos oficiales de las tres Coaliciones que compiten por llegar a la casa de Nariño.

Precisamente, en la Coalición Centro Esperanza el ganador fue el candidato paisa Sergio Fajardo quien durante la contienda electoral ha sido cuestionado por su gestión en el megaproyecto Hidroituango en Medellín. Fajardo, consiguió el primer lugar de la coalición y de inmediato los demás integrantes de la contienda se pronunciaron.

Uno de los comentarios de respaldo llegó por parte del también precandidato Alejandro Gaviria. Este último escribió a través de sus redes sociales: “Esta campaña ha sido una historia maravillosa, no termina acá. Muchas gracias a todos los que me acompañaron. Felicito a Sergio por su victoria, estoy listo para lo que necesite #ColombiaTieneFuturo”

Fajardo por su parte, manifestó en su declaración oficial que él va a representar a todos esos colombianos que no quieren más la polarización. “Nosotros no estamos acercando a Colombia desde la perspectiva de construcción. En medio de la polarización no podemos avanzar. Colombia no se merece esto, no podemos repetir la historia”, agregó.