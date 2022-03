Reportan un herido en ataque sicarial contra dos candidatos a curules de paz en Urabá

En las últimas horas se conoció que aspirantes a las curules de paz fueron atacados con arma de fuego mientras se movilizaban en un vehículo. Los impactos rompieron los vidrios por lo que una de las aspirantes resultó herida.

Se trata de Diana Hurtado, aspirante a una de las curules de paz, quien es víctima del conflicto por el asesinato de su padre en la masacre de La Chinita y que es líder de la zona; y Ménderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Víctimas de Antioquia, quienes fueron víctimas de un ataque en el sector Las 300 en una vía del municipio de Carepa, Antioquia .

Según Blu Radio, el escolta logró reaccionar y cambió el rumbo, llegando hasta el aeropuerto que estaba cerca de la zona en la que estaban

Diana Hurtado, quien resultó con heridas, narró lo ocurrido a la emisora,“un primer impacto, de frente. Mi compañero de fórmula me agacha la cabeza en las piernas de él y él se me tira encima, el vidrio que se rompió fue el que me causó las heridas”.

Después del atentado, se dirigieron a la estación de Policía del municipio para adelantar diligencias correspondientes y pedir protección de las autoridades. Ambos han recibido amenazas desde hace tiempo.