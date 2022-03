Joven denunció intento de abuso y hurto en Bogotá

Durante la conmemoración del 8 de marzo Día de la Mujer, en sus redes sociales, Gabriela Amézquita, denunció por medio de un texto el momento en que dos hombres la robaron e intentaron abusar sexualmente de ella.

“El 1 de marzo, eran aproximadamente las 8pm y me dirigía caminando en inmediaciones de la carrera 51a con 127 en la oreja del puente en sentido occidente-oriente, cuando tome la peor decisión que pude, pues con el propósito de llegar más rápido tome un atajo por un pequeño pastizal en dónde dos jóvenes, detrás de unos arbustos, me sorprendieron, abordaron, traté de escapar pero no logré ser muy rápida”.

Calle 127. Punto donde al parecer habrían ocurrido los hechos Redes sociales

Posteriormente la joven narra que la agarraron por la ropa, tiraron al suelo “me taparon la boca y empezaron a manosearme. El sujeto que estaba encima mío metió su mano dentro de mi camisa y logró correr mi brasier. Uno de los abusadores trataba de jalarme de nuevo hacia la parte oscura del pastizal pero, desesperada por escapar, lo mordí y pateé. Uno de ellos saca un cuchillo de aproximadamente 20cm, me asusté, deje de apretar mis pertenencias y salieron corriendo con mi bolso”.

Amézquita cuenta que pidió ayuda mientras todo transcurría en una vía concurrida con tráfico constante, pero nadie la ayudó. Y decidió perseguirlos por más o menos 30 cuadras, hasta la calle 127 con carrera 20.

“Dos recicladores y dos trabajadores de Rappi, al darse cuenta de lo que estaba pasando, fueron quienes me ayudaron a detenerlos y recuperar mis cosas”.

Luego de estos hechos, la víctima narra que se dirigió con su familia en la noche, luego de contactarlos, al CAI de Unicentro y después, en la madrugada, a la URI de Paloquemao para interponer la denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, esta entidad, al parecer, solo registró el suceso por hurtado calificado agravado.

Gabriela Amézquita cuenta que días siguientes al acontecimiento, se ha ausentado de clases “porque sentía mucha ansiedad al rededor de tanta gente. He pasado por varios consultorios médicos y entré en proceso de ayuda psicológica por parte de mi universidad y seguro de salud”.

La joven compartió su caso, fotos y nombres de los presuntos delincuentes y abusadores, pues de esta manera busca que “las autoridades no archiven su caso y por negligencia los liberen”.

Finalmente, la Secretaría Distrital de la Mujer ya tiene información sobre el caso para brindarle los servicios desde la Línea Púrpura (018000112137) a Gabriela.