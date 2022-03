“La explotación sexual es un crimen no un trabajo”, ganadora del Premio Cafam Mujer 2022

Este lunes se vivió la edición número 33 del Premio Cafam a la Mujer. En esta oportunidad, la cucuteña, Claudia Yurley Quintero Rolón fue elegida Mujer Cafam 2022, entre las 29 candidatas que representaban a igual número de departamentos del territorio nacional.

La representante de Putumayo fue proclamada la 33° Mujer Cafam por ser lideresa en la promoción del empoderamiento y la resiliencia a través de su historia y su organización, promoviendo la abolición de toda forma de violencia de género.

Claudia fue víctima de desplazamiento forzado en la década de los 90, a manos de grupos al margen de la ley y también sufrió violencia sexual. En la búsqueda constante por salir adelante, en un acto desesperado entró al mundo de la prostitución. Ante la explotación y las amenazas de quienes eran sus proxenetas, tuvo que exiliarse en Argentina con su familia.

Allí, Claudia logró conocer más sobre la problemática de la trata de personas a través de la Red Alto Tráfico y la Trata de Personas. Con el pasar del tiempo, logró apoyar la red y contribuyó al rescate de al menos 200 colombianas víctimas de este delito.

“Las mujeres que han sido explotadas sexualmente, me dicen que quieren que otras personas dejen de hablar por ellas. Que digan que son trabajadoras, que les quieran poner impuestos. Ellas quieren que los políticos dejen de estar tapando a los dueños de los prostíbulos. Quieren educación. Si no hay clientes no hay trata”., dijó Quintero.

Ahora, desde la Fundación Empodérame, forma personas comprometidas en la defensa de los derechos humanos, promoviendo la abolición de la explotación sexual y la trata de personas. Su fundación beneficia cada año a más de 550 personas, entre hombres y mujeres, donde el 90% son migrantes.

Claudia Yurley Quintero Rolón, ganadora del Premio Cafam a la Mujer 2022 Foto: Juan Pablo Pino - Publimetro

“Yo quiero llegar a las altas cortes, a los magistrados, a los jueces, a los fiscales. Que cuando una mujer prostituida llegue a su despacho la vean como una víctima y no como una trabajadora que tiene un poco de plata”, enfatizó Claudia Quintero.

La nueva Mujer Cafam recibió 40 millones de pesos y la estatuilla del Premio. Así mismo, Jineth Bedoya Lima, postulante de la Mujer Cafam 2022 recibió una placa y 5 millones de pesos.

Homenajes al sector salud y menciones de honor también fueron entregados

Ceremonia de entrega del Premio Cafam a la Mujer 2022 Foto: Juan Pablo Pino - Publimetro

Durante la premiación, Cafam homenajeó a cuatro mujeres que han sobresalido durante la pandemia del Covid-19, en representación de aquellas que también trabajan en primera línea de la salud. Ellas fueron:

1. Martha Lucía Ospina Martínez, Directora del Instituto Nacional de Salud.

2. Leidy Mariela Sandoval Cantor, Supervisora de vacunación en Cafam.

3. Jenifer Constanza Rodríguez Padilla, Gestor Epidemiología y Riesgo en Salud Cafam.

4. Surella Acosta Preciado, Gestora de Servicios Médicos Clínicos en Cafam.

Así mismo, hicieron entrega de una placa de reconocimiento y un incentivo económico de 20 millones dos mujeres representantes del departamento de Caldas y La Guajira, que con sus proyectos sociales llevan educación a sus territorios.

Ceremonia de entrega del Premio Cafam a la Mujer 2022 Foto: Juan Pablo Pino - Publimetro

María Angélica Sánchez Gámez

Estudió Derecho de los Negocios en Milán, Italia. De regresó a Colombia en 2016, creó su modelo de emprendimiento con la Fundación Recupera Tu Silla, que nació luego de ver el “cementerio de muebles” que guardaban las empresas. Así, decidió trabajar por los colegios más apartados del país, restaurando y entregando pupitres prácticamente nuevos, beneficiando a más de 1.800 personas en Colombia, principalmente en La Guajira.

Ángela María Patiño Montoya

Es Magíster en Educación y candidata a doctorado en Educación. Como rectora de la Institución Educativa Rural La Cabaña - Creando Líderes Regionales, fortalece en sus estudiantes la capacidad de emprender cualquier proyecto, desarrollando en ellos habilidades de liderazgo y empoderamiento. Actualmente, su obra beneficia cada año a más de 1.500 personas.