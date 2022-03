Piden protección a magistrados por amenazas de Águilas Negras tras despenalización del aborto

El lunes 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional con cinco votos a favor decidió que la conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la semana 24 de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres casos fijados en la Sentencia C-355 de 2006, por lo que cualquier mujer podría solicitar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en cualquier momento, bajo las tres causales que ya se conocían: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto.

Ante esta sentencia, el 4 de marzo, la Corte recibió un panfleto del grupo al margen de la ley, Águilas Negras, donde amenazaban a los magistrados: Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes y al conjuez Julio Andrés Ossa, quienes votaron a favor de este fallo.

“Ya los tenemos identificados, ubicados, su hora de entrada, salida color y placas de los vehículos, lugar de residencia y de sus familiares. Los perseguimos y los declaramos objetivo militar para que sientan el dolor de los prenatales de 6 meses, con sus decisiones maquiavélicas. Si no quieren entender por las buenas, entenderán por las balas”, se lee en la amenaza.

Ante este mensaje intimidante, el ministro de defensa, Diego Molano, le aseguró a Revista Semana que este grupo no existe: “la policía hizo una valoración de ese panfleto especificando, esta mañana, que se trata de un panfleto apócrifo (no es auténtico) que no es atribuible a este grupo. De tomas maneras se la ha reiterado la protección a los magistrados de la Corte que ya tienen unas medidas”, señaló Molano.

En 2018, Ariel Ávila, ex-subdirector de PARES publicó una columna donde contextualizaba quienes son las Águilas Negras y como operan en el país: “los panfletos de este grupo empezaron a aparecer en 2006, cuando estaba terminando la desmovilización paramilitar. Se encontraron evidencias de que agentes institucionales utilizan panfletos con el nombre para amedrentar comunidades, individuos e incluso grupos de jóvenes con comportamientos violentos. En la mayoría de los casos la utilización del nombre de Águilas Negras tiene fines políticos (y no se trata) simplemente de delincuencia común que quiere extorsionar”, asegura Ávila.

Inaceptable amenaza de las “Aguilas Negras” a los 5 magistrados de la @CConstitucional que votaron a favor de la despenalización total del aborto hasta la semana 24 de gestación. pic.twitter.com/yvSrzvs8e8 — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 7, 2022

Rama Judicial rechaza los hostigamientos contra magistrados de Altas Cortes

En un reciente comunicado publicado en la cuenta de twitter de la Corte Constitucional, las altas cortes se pronunciaron frente a estos hechos y pidieron a las fuerzas de seguridad del estado “reforzar la protección de los magistrados y a garantizar su vida e integridad personal”.

Es de precisar que el conjuez Julio Andrés Ossa, el jurista que entró a desempatar el debate sobre la despenalización del aborto, no cuenta con un esquema de seguridad pues no es un magistrado titular.

“La Administración de Justicia es la función pública ejercida a través de las decisiones independientes de los jueces de la República, cuyas providencias solo están sometidas al imperio de la ley. Como jueces colegiados sometidos a un sistema de votación por mayorías, las corporaciones judiciales ejercen este mandato mediante providencias que deben ser acatadas tanto por las autoridades como por los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad”.

Así mismo, la Rama Judicial se pronunció reiterando “la solicitud de respeto por la autonomía e independencia de la Rama Judicial y la protección de quienes administran justicia”.

El comunicado está firmado por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina.