Yéferson Cossio, el influenciador se convirtió en tendencia luego que en noviembre pasado revelara la multimillonaria cifra que pagó en impuestos en su última declaración de renta.

En ese momento, según Semana, Rodolfo Hernández, hoy candidato presidencial, invitó al antioqueño a que se uniera a su campaña para llegar a la Casa de Nariño en 2022.

“El problema es que los colombianos estamos eligiendo ladrones de administradores públicos”, dijo Hernández, según el mismo medio.

Sin embargo, en ese momento Cossio rechazó la invitación y reveló que varios políticos lo habían buscado para lograr impactar con sus propuestas a los jóvenes, sus principales seguidores.

“Esta es mi respuesta a Rodolfo Hernández, a quien felicito por su movimiento. A mí me gustaría mucho creer lo que todos me dicen, combatir la corrupción, que nos unamos y todo ese tipo de cosas. Qué más quisiera yo, pero no soy un vendido”, dijo el influencer en ese entonces.

Sin embargo, el exalcalde de Bucaramanga no se rindió y ya logró captar la atención del influencer, con quien se reunió.

Durante esta esta semana Hernández se volvió a reunir con Cossio en Bucaramanga y anunció que fue con el objetivo de consolidar su alianza para proteger a los animales en el país.

Justamente Hernández fue el que reveló una fotografía con el influenciador para demostrar que estuvo con él.

“Junto a Yéferson Cossio: ‘La protección de nuestras mascotas es la protección de la vida’”, escribió Hernández para acompañar la imagen en la que están juntos.

Yéferson Cossio se uniría a la campaña de Rodolfo Hernández para proteger a los animales