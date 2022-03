Robert Pattinson: “Interpretar a Batman es un enorme privilegio”

The Batman (Jonathan Olley/Jonathan Olley)

La nueva película de Batman no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. Está protagonizada por Robert Pattinson con el doble papel del protector de Ciudad Gótica y su alter ego, el multimillonario solitario Bruce Wayne. Nunca estuvo en los planes de este joven de 35 años interpretar al superhéroe de DC Comics, como él mismo ha declarado, pero Pattinson no pudo resistirse a aceptar la propuesta de Matt Reeves cuando le habló del proyecto.

De hecho, la búsqueda de Pattinson de películas más descarnadas e independientes cambió con The Batman. El actor confesó que estuvo obsesionado con interpretar al Cruzado de la Capa durante un año. El actor inglés habló con Metro antes del estreno de la obra maestra de Reeves.

P: ¿Cómo te sientes interpretando a Batman, uno de los personajes más queridos del Universo DC?

- Siempre he sido un gran fan, me encantaba Batman desde que era un niño. Es estupendo tener una base de fans, como la de Batman, para reforzarnos durante este periodo y saber que hay tanta expectación después de haber tardado una eternidad en rodar la película y haber esperado una eternidad a que se estrenara. Todavía hay emoción, lo que es realmente encantador. La naturaleza del papel es un poco extraña, puedes poner a este personaje en tantos géneros y contextos diferentes. Además, el legado de la gente que ha participado es un gran privilegio. Cuando te pones el traje por primera vez, puedes sentirlo. Recuerdo que, al cruzar el estacionamiento, vi una sombra y las dos orejitas que salían de la parte superior de mi cabeza, fue realmente extraño.

P: Se le comparará con otros actores que han interpretado este personaje anteriormente. ¿Está preparado para el intenso escrutinio?

- Todo el mundo tiene una opinión sobre su Batman favorito y su director favorito de las películas de Batman y demás. Pero al mismo tiempo, y después de la incertidumbre en la industria del cine, sentir este nivel de euforia con los fans, a pesar de que hemos estado trabajando en la película durante tres años, es increíble. He tenido mucho tiempo para pensar en ello. Me dieron el papel siete u ocho meses antes de empezar a rodar, así que estuve experimentando con muchas cosas diferentes. Durante las dos o tres primeras semanas, estuvimos haciendo una variedad de voces diferentes, porque sólo había un par de líneas para las primeras escenas que rodamos.

P: ¿Las bat-voces dan miedo?

- Empezaron a situarse en un lugar muy particular y se sintieron como una progresión de otras “Bat-voces” y se sintieron algo cómodas. Es extraño, cuanto más te pones el traje, más te metes en el personaje, y empezó a surgir de forma bastante orgánica, que era lo que yo también intentaba hacer con el personaje. Se pone el traje y entonces la voz empieza a surgir para él como persona.

P: ¿Disfrutó del proceso de entrenamiento?

- Desde el primer día de ensayos, estuvimos haciendo unas seis horas de entrenamiento al día y gran parte se concentró en mi primera gran pelea en la mansión del alcalde. Fue divertido y me encantó cómo Rob Alonzo enseña la coreografía. Aprendes estos pequeños patrones y es como hacer combinaciones de boxeo. Una vez que le coges el ritmo, puedes hacer estas escenas de lucha que parecen muy reales Te mantiene muy reactivo.

Robert Pattinson en Batman

P: ¿Qué le gusta del guión?

- Todas las películas anteriores a la nuestra se han hecho a su manera. Lo que realmente me entusiasmó de este guión y de la visión de Matt fue que estaba haciendo un Batman para ahora. Honrando la historia de la franquicia desde 1939 hasta hoy e infundiendo esta película con relevancia para una Gotham del siglo XXI. Creo que es realmente emocionante y va a ser emocionante para los fans porque es moderna, pero también se basa en los orígenes de los personajes que giran en torno al misterio y el trabajo de detective y todas esas cosas buenas. El cambio de la estructura de la historia de Batman: la primera vez que leí el guión había un cambio bastante drástico de la forma tradicional en que se retrata a Bruce Wayne. Él es como un playboy de la sociedad, él está muy en el control de los tres aspectos de su personalidad. Un playboy, un poco bobo y demás. Entonces él es como Bruce en casa. En realidad ha dejado que Bruce se marchite, desde la muerte de sus padres, se ha marchitado. No ha trabajado lo suficiente en sí mismo, aparte de esta especie de forma oscura en la que la única manera de sobrevivir es creando este alter ego en el que quiere vivir cada vez más. No tiene un gran control sobre lo que le ocurre cuando se pone ese traje. Realmente cree que es otra persona cuando se lo pone, y es adicto a él. Así que cuando el Acertijo llega y hace un llamado, es casi como si tuviera más miedo de que se revele su identidad que de morir.

4 de marzo

Es la fecha de estreno de la película.

176

minutos es la duración de la película.

$185-200m

Es el presupuesto de The Batman.