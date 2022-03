Esto es lo que Petro dijo que haría el primer día como presidente de Colombia

Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, anunció en una entrevista en Blu Radio, qué sería lo que haría en su primer día como presidente de Colombia.

Ante la pregunta de cuál sería el primer proyecto que realizaría, Petro aseguró que: “Hay que decretar la emergencia económica, como eje central, de varios, porque no es uno solo, el hambre. Colombia está en una situación de hambre. Esta circunstancia, ya había unos anuncios, las estadísticas del DANE, la realidad de una sociedad, en las capitales de Colombia fundamentalmente, donde la mayoría de la población no come tres veces al día”.

Luego Néstor Morales le dijo que una emergencia económica tiene que estar fundamentada en un hecho sobreviniente. A lo que le respondió: “Qué más emergencia que la población tenga hambre… Estos niveles de hambre no son los que venían antes de Duque, que también había pero no en la magnitud de hoy”.

Además, agegó que: “la magnitud de hoy es una catástrofe social. El hambre tiene un problema cuando ataca la niñez, la formación del ser humano en la primera infancia y eso tiene secuelas irreversibles. La capacidad mental disminuye frente a lo normal en toda su existencia. Hay que decretar la emergencia económica que faculta al Estado para comprar cosechas de campesinos, pequeños y medianos productores agrarios de alimentos, proteger producciones alimenticias en Colombia, establecer una política más de mediano plazo de subsidio a los insumos agrarios y llevar esa comida, como antaño hacía el Idema, al barrio popular, en donde está el hambre”.

