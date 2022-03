Seis municipios del país ahora podrán consultar los usos del suelo para sus actividades económicas

‘Colombia en Mapas’ es una atlas virtual desarrollado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con el objetivo de disponer e integrar datos geográficos en una plataforma abierta y fácil de usar para ciudadanos y entidades. Con esta iniciativa el IGAC busca promover el uso de información oficial y una mejor toma de decisiones en el ámbito nacional, regional, local y personal.

Este martes, en el municipio de Zipaquirá, se llevó a cabo el lanzamiento de un nuevo módulo agregado a esta plataforma digital, que hasta ahora integra seis municipios que antes no contaban con el acceso de consulta de uso del suelo en sus territorios: Buenaventura, Santa Marta, Yopal, Villa Rica (Cauca), Guasca y Zipaquirá.

“Con el IGAC se suscribió un contrato interadministrativo 359 del 2021. El objetivo es implementar una solución tecnológica para facilitar el acceso a la información, reducción de tiempo y eliminar costos de desplazamiento”, aseguró la ministra de comercio, María Ximena Lombana.

Este nuevo módulo añadido en la plataforma web, permite que en estos seis municipios las personas puedan consultar que uso le pueden dar al suelo y si su actividad económica se puede realizar en esa área, predio o edificación. O por el contrario es una zona de reserva o está protegida.

“Entran al módulo “diferentes usos del suelo” y ahí pueden saber si efectivamente se puede colocar una panadería, una industria o un comercio. Esto permite que el emprendedor no pierda tiempo, si no que conozca de manera previa que no y que si se puede hacer”, dijo Ana María Aljure, directora general del IGAC.

Para consultar ‘Colombia en mapas’ ingresa a: https://www.colombiaenmapas.gov.co/