Anonymous sigue: amenazó a Putin con revelar “sus secretos” y hackeó sus canales para emitir el himno de Ucrania

Anonymous le declaró la guerra a Rusia. El conjunto de hackers es uno de los ‘aliados’ más poderosos que tiene hoy en día Ucrania. Ahora trascendió que en medio de la guerra con Rusia, Anonymous habría hackeado los canales de tv y señales rusas para transmitir el himno ucraniano, pero no sólo eso, sino que amenazaron a Putin con ‘revelar todos sus secretos’.

De acuerdo a reportes de medios internacionales y reportes en redes sociales, se comentó que este fin de semana las señales de televisión y radio de Rusia fueron hackeadas por Anonymous, donde en su lugar se pudo escuchar el himno de Ucrania y algunas imágenes de su país.

Aseguran que grupo de Hackers Anonymous coloca el himno de #Ucrania en la frecuencia de radio #Rusa pic.twitter.com/rAbUXbrT5D — -RattenKiller-™ (@RattenkillerSS) February 27, 2022

‼️Rusia 🇷🇺: medios británicos han reportado hoy el hackeo de canales de tv rusos por Anonymous.



Habrían sustituido el contenido de los canales por imágenes de lo que sucede en Ucrania 🇺🇦, así como el himno ucraniano.https://t.co/EqNRLwPZK9pic.twitter.com/AhzVEZHzOZ — EM - electomania.es (@electo_mania) February 26, 2022

El yate al infierno

Además de las señales alteradas, Anonymous tiene como objetivo ‘tirar’ las principales páginas del gobierno ruso, pues la del Kremlin, Duma estatal y el Ministerio de Defensa han sido otros de los objetivos de los activistas informáticos. De hecho, también atacaron al yate de Putin: cambiaron su información de localización y lo mandaron “al infierno”.

Más amenazas

Por si este mensaje no hubiera sido muy claro para Vladimir Putin, el grupo de hackers anunció que revelarán todos los secretos del presidente ruso, todo ‘lo que ha escondido por años’, así que mucha información confidencial de este hombre saldría a la luz. “Queremos un futuro para toda la humanidad. Por lo tanto, tus secretos ya no estarán a salvo nunca más. Putin, planeamos exponer todo lo que has escondido por años”, dijeron desde Anonymous.