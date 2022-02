En los últimos días se ha conocido una prueba más en el caso de compra de votos en la costa de Colombia.

Se trata de una grabación en la que se ve a la excongresista prófuga de la justicia colombiana Aida Merlano contando fajos de billetes.

Además, se reveló otra prueba en la que la mujer comenta abiertamente sobre el proceso de compra de votos a un grupo de personas en la denominada Casa Blanca, en donde se estableció una red criminal.

“Es que el hijueputa es un malparido”, se le oye decir a Merlano en uno de los videos, refiriéndose a Julio Gerlein.

Las grabaciones incautadas por la Fiscalía en la llamada Operación Casa Blanca, involucran directamente a la excongresista en el sistema de compra de votos.

En uno de los videos se muestra a Aida Merlano en la sede de campaña de Merlano en Barranquilla. Hablan por unos minutos y luego pasa a una oficina con colaboradores y se desahoga.

“Es un malparido… Me bajó a 1.300 (millones), es decir, no pagamos casas de apoyo, no pagamos votos, no pagamos…”, la entonces candidata se muestra molesta porque necesita más dinero para sostener el criminal sistema.

Lo curioso es que irónicamente estas grabaciones son resultado de las cámaras que ella misma mandó a poner a en la sede de la campaña, quizá por prevención debido al alto flujo de dinero que allí se movía.

Así es el video que muestra a Aida Merlano contando fajos de billetes

“Un malparido. Para cerrar el debate necesito 2.700 (...) Nosotros nos gastamos la mitad, pero por mucho que quiera ahorrar no me baja de 1.500 millones”, dice Merlano en la grabación, que se ha convertido en prueba en su contra.

Cabe mencionar que en sus declaraciones desde Venezuela, Merlano a acotado que poderosos políticos y la Fiscalía le han hecho un burdo montaje, sin embargo estas contundentes grabaciones muestran que la acusada no sería precisamente una víctima.

En poder de la Revista Semana habría otro evidente video en el que se le ve a Merlano contar fajos de billetes en la oficina de gerencia de la llamada ‘Casa Blanca’.

En el lugar hay 11 personas y por momentos se ve a dos hombres que a veces le ayudan a contar dinero.

Los hechos se habrían desarrollado el domingo 11 de marzo de 2018, el mismo día de elecciones al Congreso, a las 8:55am.

La plata iría con destino a líderes de los barrios y ellos serían los encargados de reclutar y pagarles a los votantes.