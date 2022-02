Alejandro Gaviria se refirió a sus recientes reuniones con César Gaviria y Vargas Lleras este viernes. El candidato oficializó la inauguración de su sede oficial de campaña en la ciudad de Medellín.

Al respecto de las reuniones, que tanto han molestado al interior de la Coalición Centro Esperanza, se refirió comentando que estas no tuvieron propósitos políticos.

“Yo creo que el próximo presidente de Colombia debe tener la capacidad de tener conversaciones con todo el mundo. Yo abogo por la paz política y eso implica poder conversar”, argumentó el candidato.

Con respecto a su reunión con César Gaviria, director nacional del Partido Liberal comentó que fue algo personal y que por ahora no tiene planes de volver a ese partido político.

“Allí no hubo ni apoyos ni acuerdos ni alianzas ni nada. Fue una conversación sobre un tema personal, sobre limar asperezas. También él (César) reiteró lo que le ha dicho a Colombia y es que el Partido Liberal no va a tomar ninguna decisión política antes del 13 de marzo”, dijo el precandidato.

De igual manera, Gaviria aclaró que dentro de la Coalición han acordado que los apoyos individuales sí son posibles.

Gaviria dice que no se reunió con César Gaviria y Vargas Lleras por política

“En diciembre yo le había mandado un mensaje de Navidad, en ese momento no respondió nada. Luego dijo que estaba por fuera del país y ahora tuvimos esta conversación de media hora”, dijo el precandidato.

El encuentro con Germán Vargas Lleras también ha sido motivo de polémica, sin embargo, Gaviria dijo que no tuvo objetivos políticos y que fue un encuentro informal.

“Él vive en un edificio cerca a mi casa. Simplemente me reiteró un tema de una de sus columnas y es por qué los candidatos no hablan de una reforma a la justicia. Fue algo casual, no hay acuerdos políticos ni con Vargas Lleras ni con Cambio Radical, este último ha sido explícito en que no se van a marcar con un candidato”, aseguró Gaviria.

El precandidato y también exministro de salud comentó que los comentarios que han surgido por estas reuniones son suspicaces y que no ve nada de malo en tener una conversación normal.

Sin embargo, el candidato sí comentó que para poder triunfar debe hacer alianzas políticas.

“Si uno quiere trascender de la primera vuelta, llegar a la segunda, va a necesitar alianzas políticas. Sin ellas, no se llega a la segunda vuelta”,