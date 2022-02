“Si el caso de Córdoba queda en la JEP sería un fracaso judicial”: Jhon Frank Pinchao

Jhon Frank Pinchao, el policía que tras 8 años y medio de secuestro se escapó de las Farc y caminó durante 17 días en medio de la selva para lograr su libertad, volvió a aparecer en el panorama político por sus aspiraciones al Congreso y por el reciente escándalo en el que está envuelta Piedad Córdoba, también candidata a las próximas elecciones legislativas.

En estos casi 15 años que han pasado desde que volvió a la libertad, vivió en Estados Unidos, en Chile y en Francia; escribió un libro en el que contó detalles de su secuestro y estudió varias carreras profesionales con relación a la política con el fin de poder aspirar a un cargo en el Congreso, desde donde espera poder ayudar a las víctimas del conflicto.

Ahora hace parte de la lista al Senado por la lista de la Coalición Centro Esperanza y con el apoyo del partido Verde Oxígeno, con el número 25.

En conversación con PUBLIMETRO habló del actual caso que avanza en la Corte Suprema de Justicia contra Piedad Córdoba.

¿Por qué dice que si Piedad Córdoba no hubiera intervenido en las decisiones de las Farc tal vez muchos de los secuestrados muertos en cautiverio hoy estarían vivos?

En caso de que Piedad Córdoba no hubiera asesorado a las Farc con las liberaciones de secuestrados, nuestros compañeros estuvieran vivos porque en el año 2002 se dio la liberación de los primeros militares y policías. Es decir que si las Farc no hubieran seguido las recomendaciones de Piedad, todos los secuestrados los habrían liberado en esa época y no habría sido una liberación a cuentagotas como la hicieron, que terminó con la muerte de varios de nuestros compañeros, como el gobernador, los diputados, el capitán Julián Ernesto Guevara y el subintendente Luis Peña Bonilla.

Para ese momento, ¿las Farc tenían reales intenciones de terminar con el secuestro y liberarlos a todos?

Para ese momento las Farc nos habían prometido que nos iban a liberar a todos y de hecho nos sacaron de algunos de los campamentos. Recuerdo que todos íbamos muy felices, esa noche no dormimos, y al día siguiente sacaron a los subalternos por un camino y a los altos mandos hacia otro lugar, entonces pensamos que nos iban a matar.

Después nos llevaron a un campamento donde había más secuestrados, de la toma de la base militar en Billar, Caquetá, y ahí había secuestrados de Miraflores, de El Arado (Valle del Cauca), y de Puerto Rico (Meta), eso ocurrió a mediados del 2002.

Entonces, ¿por qué cree que Piedad Córdoba dice que todo es mentira?

Esta información ya se sabía gracia a los computadores que le incautaron a Raúl Reyes. Desafortunadamente por leguleyadas no fueron tomados en cuenta como pruebas suficientes. Pero ya hay una versión mucho más fuerte del exasesor de Córdoba, lo cual deja en evidencia que sí se trataba de ella, pero hay que esperar a ver qué dicen las autoridades.

Sin embargo, de comprobarse que sí, el caso puede quedar en manos de la JEP y esto sería un fracaso judicial porque no habría justicia, así como no la ha habido con los narcoterroristas de las Farc.

Por el contrario, ellos han tenido premios a través de las curules, los sueldos, escoltas, y hasta presupuesto para su campaña. Entonces, lo ideal sería que esto quedara en la justicia ordinaria y que también interviniera la justicia internacional, como la francesa y la americana, por tratarse de connacionales de esos países.

Sobre su aspiración, ¿Cómo le va con Humberto de la Calle, cabeza de lista de la Coalición de la que usted hace parte?

De la Calle, en su esfuerzo por hacer una negociación, prácticamente nos metió un autogol, donde le dimos todas las prevendas a este grupo narcoterrorista, donde dejamos que hicieran un acuerdo a su antojo, un acuerdo donde supuestamente el centro iban a ser las víctimas, pero vemos que las víctimas han sido las más excluidas y los victimarios los más beneficiado a través de una impunidad total.

Tienes una jurisdicción especial que es una justicia especial para ellos, una Comisión de la Verdad donde están escribiendo su historia a su antojo y no los verdaderos hechos que le sucedieron al país.

Veo que es un duro crítico del acuerdo de paz. ¿Modificaría o tumbaría algunas de las instancias, como la JEP?

Yo creo que la JEP debe tener una reforma estructural, de fondo, que deje de beneficiar a tanto delincuente. Y que las Farc realmente paguen por todo el daño que hicieron.