Este jueves circuló en redes sociales un corto video en que se ve cómo Piedad Córdoba llamó ‘boba’ a Vanessa de la Torre en plena entrevista al aire.

Se trata de una conversación que estaban teniendo la candidata al Senado por el Pacto Histórico y la periodista de Caracol Radio en una cabina ambulante. El tema de la entrevista era la reciente polémica que revivió el exasesor de Piedad Córdoba y de la que han hablado, entre algunos, Ingrid Betancourt y Jhon Frank Pinchao.

La exsenadora y ahora candidata dijo en la emisora, al aire, que ella intercedió para lograr la liberación de Íngrid Betancourt.

“Íngrid me produce dolor, mucho dolor. Ella es como la Selección Colombia, aparece cada 4 años y no clasifica. No salgo del asombro de lo que dicen de mí sobre los secuestrados. Ninguno de ellos me agradeció, ni siquiera me envió una tarjeta de Navidad después de todo lo que hice”, dijo Piedad.

Y hasta contó que el paramilitar Carlos Castaño le dijo en alguna oportunidad que Betancourt era su amiga y que incluso fue su asesora.

Es ahí cuando Vanessa de la Torre le preguntó: ¿Y usted qué hacía hablando con Carlos Castaño?

A lo que Córdoba respondió: “Pues, boba, cuando me secuestraron”.

El fragmento de la respuesta fue publicado en Twitter y rápidamente se volvió viral: