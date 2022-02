Colombia no tiene la capacidad de atender a nuevos migrantes venezolanos: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidente canciller Marta Lucía Ramírez aseguró en Blu Radio que Colombia no tiene capacidad seguir asumiendo la llegada de nuevos migrantes venezolanos.

Así lo aseguró Ramírez en una declaración ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Es algo desproporcionado, son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy. ¿Sabemos si no van a salir más?, ¿sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes?, ¿cómo poder entonces asimilarlos?, ¿quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela”, dijo la funcionaria.

De acuerdo Ramírez, los países de la OEA deben levantar su voz ante los atropellos del régimen de Maduro.

Además, pidió el fortalecimiento de los compromisos y garantizar recursos para poder atender a los venezolanos que se ven obligados a salir de su país.

“Mientras Latinoamérica siga enfrentando la crisis generada por el éxodo de nuestros hermanos venezolanos, tendremos que asumir que el compromiso y la obligación moral de todos es asumir al menos una parte de esta población venezolana”, adirmó.

