Una familia de víctimas de Enrique Vives no aceptó indemnización en el caso

Este lunes se conoció en el país que varios familiares de las seis víctimas de la tragedia de El Gaira recibieron una indemnización de la aseguradora.

Solo una de las familias de estos jóvenes no habría aceptado la indemnización, pues según aseguraron ningún dinero podrá reparar la pérdida de sus ser querido.

Laura Valentina de Lima, es la víctima de la familia que no aceptó este dinero, y su padre, Álex Lima, rechazó el acuerdo económico que se hizo y que las demás familias aceptaron como reparación.

Lima alega que se necesita que se haga justicia en este caso y que la persona responsable de este accidente, Enrique Vives, no salga libre.

“Ellos creen que mataron a un animal y quieren dar cualquier pesos, todavía no hemos logrado llegar a un acuerdo porque nada de lo que vayan a dar me va a devolver a mi hija. Yo lo que quiero es que ese hombre pague lo que hizo”, dijo el padre.

Cabe mencionar que Vives continúa su proceso jurídico luego de indemnizar a los familiares de las víctimas.

El abogado de uno de los familiares de las víctimas comentó que efectivamente algunos de los familiares ya recibieron un monto económico que no se puede revelar, sin explicar el motivo de una cláusula de confidencialidad.

Una de las víctimas y el único sobreviviente de la tragedia, Brayan Añez, es el único que no ha recibido una reparación económica y sigue con su proceso médico por las heridas ocasionadas en el trágico accidente.

“Una persona que asesina a otra no puede quedar en libertad por una indemnización, él va a recibir son unos beneficios al momento de la condena. Al momento de indemnizar no queda absuelto es totalmente improbable absurdo, no está dentro del Sistema Penal Acusatorio Colombiano que una vez tú asesines a una persona quedes en libertad luego de que indemnices”, dijo el abogado del sobreviviente de la tragedia.