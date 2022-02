“Creen que mataron a un animal”: Padre de víctima que no concilió con Enrique Vives

Mientras las familias de cinco de las siete víctimas de la tragedia en Gaira, lograron llegar a un acuerdo de indemnización y pidieron retirar los cargos contra el empresario Enrique Vives otras víctimas no están de acuerdo con lo ofrecido.

Uno de ellos es el padre de Laura Valentina De Lima, otra de las víctimas de la tragedia, quien confirmó a Blu Radio que en su caso no ha llegado a ningún tipo de acuerdo, puesto que lo que realmente desea, es que Enrique Vives vaya a la cárcel.

“Ellos creen que mataron a un animal y quieren dar cualquier pesos, todavía no hemos logrado llegar a un acuerdo porque nada de lo que vayan a dar me va a devolver a mi hija. Yo lo que quiero es que ese hombre pague lo que hizo y que no vaya a quedar libre como siempre pasa en este país”, advirtió Alex de Lima a Blu Radio.

También continúan las negociaciones con el único sobreviviente de este caso, un menor de 13 años, que se mantienen activas y solo se está acordando la forma en la que se desembolsará la indemnización, cuyo monto no puede ser revelado debido a una cláusula de confidencialidad entre las partes.

La familia del menor de edad afectado no ha recibido ningún dinero, teniendo en cuenta que su proceso médico para determinar el daño causado por el accidente, no ha terminado.

Cabe recordar que este lunes la defensa de Camila Romero, María Camina Martínez, Juan Diego Alzate, Elenoir Romero y Rafaela Petit, anunciaron que ya no participarán activamente dentro del proceso penal que se cursa contra el empresario samario, e incluso pidieron a la Fiscalía que modificara el delito de dolo eventual a homicidio culposo.

Para justificar esta solicitud, los familiares afirmaron que el equipo jurídico de Vives Caballero ha mantenido siempre “una posición de ayuda”, haciendo posible que la aseguradora desembolse las indemnizaciones en tiempo récord.

Por su parte, el procesado desde noviembre del año pasado le fue revocada la medida de aseguramiento en centro carcelario y se encuentra actualmente en su residencia en detención domiciliaria.

Los abogados de las víctimas aseguran que Vives no quedará en libertad, teniendo en cuenta que el juicio en su contra sigue su curso.

“Una persona que asesina a otra no puede quedar en libertad por una indemnización, él va a recibir son unos beneficios al momento de la condena. Al momento de indemnizar no queda absuelto es totalmente improbable absurdo, no está dentro del Sistema Penal Acusatorio Colombiano que una vez tú asesines a una persona quedes en libertad luego de que indemnices”, afirmó a W Radio, Ricardo Robles, abogado del único sobreviviente de la tragedia.