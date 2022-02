Sacaron a padre de familia a la fuerza de una reunión escolar por negarse a usar tapabocas

El caso se registró en Nueva York, Estados Unidos, cuando un padre de familia que se encontraba en una reunión dentro de las instalaciones educativas, se negó a usar el tapabocas y generó que un guardia de seguridad lo expulsara a la fuerza.

En las imágenes se observa que el guardia de seguridad se acercó al hombre para pedirle que utilizara el tapabocas, ya que se se encontraban dentro de las instalaciones cerradas. El hombre no lo hizo, por lo que el guardia se lo pidió una segunda vez..

Ante la negativa del padre de familia de cumplir con la solicitud, fue entonces cuando se presentó la acción, en la que a la fuerza fue retirado del lugar. Según Noticias Caracol, el sujeto fue identificado como Dave Calus.

Algunos de los asistentes se fueron en contra del guardia de seguridad y lo acusaron de agredir a Calus.

“¿También pones tus manos sobre nuestros hijos?”, le cuestionaron.

El padre que fue expulsado, le dio su versión de los hechos a un medio local: “Entré al edificio sin tapabocas. Me registré y me dijeron ‘tienes que usar un tapabocas’. Dije gracias, me inscribí, me dieron uno, no me lo puse, y lo guardé en mi bolsillo”, explicó Calus, que no presentó heridas de gravedad.

“Estaban separando a los padres con tapabocas y sin tapabocas”, reveló y confirmó que no estaba de acuerdo con el uso de la mascarilla.

“Los padres sin tapabocas iban a sentarse en un salón de clases con una pantalla, para ver y escuchar la reunión de la junta”, agregó.

Webster father assaulted by security at BOE meeting. Warning: some explicit language can be heard Posted by ROC for Educational Freedom Public Page on Tuesday, February 8, 2022

