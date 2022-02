Iglesia católica publica primera parte de documento oponiéndose a eutanasia en Colombia

La eutanasia es un procedimiento inmoral y no debe practicarse, es lo que dice e insiste la Iglesia católica en Colombia. Por medio de un documento, esta institución pretende dar una “reflexión” acerca de la eutanasia en el país y oponerse a que este sea un procedimiento legal.

Esta semana fue revelado el primer módulo de la cartilla que presentaría la Iglesia para referirse a la eutanasia.

“La vida humana, entre alegrías y adversidades: un don para agradecer”, es el nombre del primer módulo presentado por la institución Este trata sobre el agradecimiento por la vida y el sentido de la misma en medio de las enfermedad, además de hace una crítica a quienes utilizan la expresión “morir dignamente”.

“Lamentablemente, esta tendencia ha ido creando la consecuente y errónea idea de que la muerte natural de un paciente que experimenta durante su enfermedad considerables padecimientos es, más bien, un acto inhumano cuando una perversión”, son palabras que se leen en este primer módulo.

Además, la iglesia se refirió a la actitud de los familiares del paciente. “Cuando hay una enfermedad de base cuyo pronóstico no es alentador y la salud se deteriora en conjunto y progresivamente, la familia y el entorno del paciente no deben ignorar la pedagogía del cuidado como alternativa eficaz a la eutanasia”, dice el documento.

También se presenta un ‘documento de voluntad anticipada’, en donde el paciente manifiesta que no se le puede aplicar este procedimiento y que debe ser tratado con cuidado paliativos, en caos de que este pierda su conciencia o sus facultades.

“Si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica: se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas”, dice el documento que expuso la institución.

Por último, en este apartado, la iglesia define que “morir dignamente, según el significado más genuino de la expresión, es morir de manera natural en un ambiente que es capaz de captar el valor profundo e intrínseco de toda vida humana”.

El segundo módulo de este documento trataría de definir la eutanasia desde la perspectiva y visión de la Iglesia Católica. El tercer módulo haría énfasis en los cuidados espirituales y el trato a las personas enfermas, a las cuales, dicen, hay que tratarlas con cuidados paliativos.

De igual manera, en el cuarto módulo se trataría el tema legal, enfocándose en el respeto por la objeción de conciencia para realizar el procedimiento de eutanasia.

La cartilla, según afirma la iglesia, pretende generar un mensaje de respeto hacia los pacientes por parte de su familia cuando este decida no acceder al procedimiento.

El padre Raúl Ortiz, quien está a cargo del departamento de doctrina de la conferencia episcopal, dijo que “los miembros de la Iglesia suelen dar sus comunicados y su parecer cuando hay alguna sentencia que beneficia la eutanasia. En este caso lo que ha querido la conferencia episcopal más que un comunicado es presentar una serie de temas de una manera muy cercana y a través de ejemplos”.