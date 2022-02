“No hay forma de compararme con Tom Cruise”

Alan Ritchson lidera la nueva serie de thriller criminal de Amazon llamada Reacher. El actor de 39 años interpreta al duro ex investigador de la policía militar que es detenido por un asesinato que no cometió y se enfrenta a un pequeño pueblo para demostrar que tienen al hombre equivocado.

Jack Reacher parece ser una figura mítica. Representa ese héroe de acción más grande que la vida que hace unos años creó para el cine Tom Cruise. Hablando del misticismo de este personaje, el actor admite estar sorprendido de que le comparen con la estrella de Misión Imposible.

P: ¿Cuáles han sido las escenas más difíciles que ha rodado en esta nueva serie?

- Una de las escenas más difíciles para mí fue la que rodamos al principio de la temporada porque había mucha presión para que saliera bien. Quería honrar a todos los lectores de Reacher. Y también había mucha presión por parte de los productores, los guionistas y los directores, ya que cada uno tiene su propia idea de Reacher, un personaje muy diferente a los demás. La primera escena era enorme, era un interrogatorio de seis páginas, y fue un proceso aterrador para mí.

P: ¿Se inspiró en Arnold Schwarzenegger para crear el personaje?

- No, estoy canalizando mi propio deseo interior de ver a la gente ante la justicia. Ando con una rabia a flor de piel que quiere ver un mundo más justo. Viví cuidadosamente a través de Reacher, así que fue divertido para mí. Disfruto de las escenas en las que los malos reciben su merecido. Desgraciadamente, nunca canalicé a Schwarzenegger.

P: ¿Era importante el físico para su personaje?

- Sí, el físico en los libros es un personaje en sí mismo. Es algo que todos queríamos hacer bien. He engordado 10 kilos para el papel, ya que es un tipo grande y quería hacer honor a la historia. Es alguien que impresiona cada vez que entra en una habitación, la gente se pregunta si es un amigo o un enemigo, esperando que sea un amigo. Así que sí, este fue un papel importante. Pero los muchos sombreros que he llevado en mi carrera -dirigiendo, actuando, escribiendo, produciendo- me dieron una ventaja porque puedo ser un mejor colaborador. Sé cómo responder como actor en función del objetivo con el que trabaja el director. Saber esas cosas como actor ayuda a todo el mundo.

“No comparto muchas de las cualidades que hacen a Richard tan interesante, así que quiero quitarme de en medio”. — Alan Ritchson, actor estadounidense.

P: ¿Ha aportado algo suyo al papel?

- Espero que no. El tipo de actor que siempre deseo emular son los actores de carácter fenomenal atrapados en un personaje. Mire a Leonardo Di Caprio. Se convierte en un personaje y de alguna manera nos hace olvidar mágicamente que es Leonardo Di Caprio. Quiero ofrecer el mismo regalo al público y esperar que se olviden de mí. No comparto muchas de las cualidades que hacen que Richard sea tan interesante, así que quiero apartarme de su camino.

P: ¿Era usted fan de The Reacher o tuvo que investigar mucho para el papel?

- Cuando me di cuenta de que tenía un rodaje, decidí leer los libros (Killing Floor y precuelas) y no pude dejarlos, así que lamento las décadas que me faltaron para poder disfrutar de Richard, pero más vale tarde que nunca. Me alegro de que Richard me haya encontrado.

P: Tom Cruise interpretó a Jack Reacher en 2012...

- No hay manera de compararme con Tom Cruise. Él es una leyenda y yo no. Quiero mirar hacia los libros y el trabajo de Lee Child, honrar eso y traer el mejor Richard que pueda. Es extraño que se me mencione en la misma frase que a Tom Cruise, pero estoy agradecido de poder poner en Richard mi propio punto de vista y dar nueva vida a esto. Estoy agradecido por los tiempos que vivimos en los que una corriente puede contar la historia de un libro en una temporada en lugar de tener dos horas para hacerlo.

Jack Reacher

P: Ya has interpretado a superhéroes antes. ¿Es Richard como Aquaman?

- Aquaman fue mi primer papel y fue hace muchos años. Yo era un chico feliz de llevar Speedos todo el día, pero hay una seriedad juvenil en Aquaman que está relacionada con Richard. Un tipo con mucho dolor y esqueletos en su armario... mientras que Richard es diferente porque su pasado no pesa necesariamente sobre él.

P: ¿Qué fue lo más divertido de interpretar a Richard?

- Recuerdo que al principio del proceso alguien me preguntó cuál era mi cualidad favorita de Richard, aún no estaba familiarizado con todos los libros, pero dije en ese momento: “Por lo que sé, es la forma en que entra en una habitación sin pensar en lo que piensa la gente”. Y eso me divertía al interpretarlo, pero ahora lo que me gusta es su honestidad brutal, el hecho de que le importe una m*erda lo que la gente piense de él.

4 de febrero

Es la fecha en la que se estrenará Reacher en Amazon Prime.