¿No te has contagiado? Confirman que existe la inmunidad innata al Covid 19

Una investigación realizada en Milán, Italia, confirmó lo que ya manejaban los científicos, y tiene que ver con la inmunidad que algunas personas han mostrado frente al virus SARS COV-2. La investigación fue publicada en la revista Nature Immunology, y puso el foco en la molécula Lectina de Unión a Manosa (MBL) que cumple funciones similares a las de los anticuerpos. Esta molécula se adhiere a la proteína pico del coronavirus y bloquea su ingreso al organismo.

“Los autores del trabajo apuntan que la MBL es una molécula que forma parte de los “ancestros” de los anticuerpos. Al entrar en contacto con el SARS-CoV-2 lo neutraliza, sin importar la variante, es decir que es capaz de bloquear desde la forma del virus original hasta la cepa Ómicron”, citó el informe reseñado en Expansión.

Confirman que existe la inmunidad innata al Covid 19

Las personas nacen con este sistema de defensa y es una primera barrera de defensa del sistema inmunitario y frenan la posibilidad de que agentes nocivos invadan el cuerpo. “Estos resultados indican que MBL inhibe la infección por SARS-CoV-2 de una línea de células epiteliales derivadas de pulmón humano y células bronquiales primarias, reduce la respuesta inflamatoria inducida y se localiza con la proteína de pico de SARS-CoV-2 en las células infectadas”.

Los investigadores advierten que este hallazgo no desacredita a las acunas, por el contrario, se necesitan para proteger a toda la población. A casi dos años de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen personas que no han sido afectadas por el Covid, a pesar de haber estado expuestas en alguna ocasión, incluso, antes de que existieran las vacunas, esto puede responder a la interrogante de por qué no se han contagiado. Es muy probable que posean una privilegiada “inmunidad innata”.

La respuesta está en los ancestros

La investigación publicada en la revista especializada Nature Inmunology estuvo a cargo de investigadores del Instituto Humanitas y el Hospital San Raffaele de Milán, en conjunto con la Toscana Life Science Foundation, el Instituto de Investigación en Biomedicina de Bellinzona y Universidad Queen Mary de Londres.

En el estudio se concluye que la inmunidad innata es un “ancestro funcional de los anticuerpos”. Agregaron que “la inmunidad innata desempeña un papel fundamental en esta afección y puede erradicar la infección en sus primeras fases antes de que se produzcan las respuestas inmunitarias adaptativas”, sostiene el estudio.

Sin embargo, advirtieron que en casos graves, la activación descontrolada de la inmunidad innata puede desencadenar “respuestas hiperinflamatorias que afectan el pulmón y los vasos sanguíneos, contribuyendo al síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock y falla multiorgánica”, citó Nature .

Alberto Mantovani, director científico de Humanitas, anunció que se encuentran realizando procesos de optimización de MBL con el fin de determinar si será posible transformar las proteínas de la inmunidad innata en una medicina para evitar contraer COVID-19, citó ADN40.mx.

