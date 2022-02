Carlos Mattos aseguró que le pagó a un periodista para hablar mal de la Fiscalía

A través de W Radio se conoció la carta que Carlos Mattos emitió para pedir perdón, aceptar su responsabilidad en el caso de Hyundai y revelar detalles, hasta el momento desconocidos de su versión.

En el documento reveló que contrató a un periodista para hablar mal de la Fiscalía General de la Nación.

“Posteriormente y al enterarme que la Fiscalía General de la Nación, estaba adelantando una serie de actuaciones judiciales en contra de las personas que, en coordinación conmigo, realizaron las anteriores conductas punibles y que se hacía inminente mi vinculación judicial, tomé la decisión de acudir a los servicios del periodista Gonzalo Guillén, quien ya venía realizando investigaciones en contra del grupo Eljuri, a través de publicaciones y exposición mediática, para que buscara la manera de desacreditar y encontrar la manera de que perdieran credibilidad tanto el grupo Eljuri como los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que venían investigándome”, dice la carta.

Mattos reveló que contrato a Guillén y podrá demostrarlo a través de su contabilidad. “Según puedo demostrar con la contabilidad , asciende a la suma aproximada de 20 millones de pesos, así como el pago de los tiquetes aéreos que me eran solicitados por dicho periodista”, indicó.

La respuesta de Guillén

El reconocido periodista se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter y escribió un contundente mensaje.

“En el preacuerdo de Mattos, que no ha sido aprobado por ningún juez ni por el representante de víctimas, no me mencionan en parte alguna. Lo demás son manotadas de estiércol mandadas con Darcy Quinn por la banda criminal”, publicó.

En el preacuerdo de Mattos, que no ha sido aprobado por ningún juez ni por el representante de víctimas, no me mencionan en parte alguna. Lo demás son manotadas de estiércol mandadas con Darcy Quinn por la banda criminal ⁦@FiscaliaCol⁩ pic.twitter.com/WHlpUpcKJB — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) February 1, 2022

