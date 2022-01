¡Terrible! Niño de 9 años murió en incendio al sur de Bogotá

Más de una docena de viviendas al sur de la capital quedaron totalmente destruidas tras una emergencia presentada por un incendio.

El incendio que se originó en una invasión de Ciudad Bolívar provocó una emergencia en la que murió, lamentablemente, un niño de 9 años.

Los damnificados por los hechos cuentan que el niño de nueve años fue hallado sin vida debajo de su cama y que se encontraba encerrado, por estas condiciones habría sido imposible sacarlo de la casa.

Las personas afectadas también cuentan que el menor habría alcanzado a gritar en varios oportunidades para que pudieran ayudarlo.

Aunque los vecinos que estaban en el lugar intentaron ayudar, los bomberos que hacían presencia en el lugar, atendiendo la emergencia, no se los permitieron. Esto debido a que también podrían morir en medio del incendio.

Niño que murió en incendio al sur de Bogotá estaba encerrado

“El niño pidió ayuda, pero cuando los bomberos llegaron ellos tenían que entrar enseguida, no esperar nada. Cuando miró que ya no había oportunidad para salvar más vidas nos dijeron que no podíamos entrar, pero nos dijeron que el niño ya pailas”, dijo uno de los afectados por el incendio.

Las llamas consumieron más de una docena de casas en el sector, dejando un panorama desolador. Varias viviendas habrían quedado totalmente carbonizadas y otras no permiten ni el paso, pues aún siguen cayendo techos de latas.

Las personas piden ayuda a la Alcaldía de Bogotá y las autoridades de Soacha, para que les proporcionen ayudas humanitarias y les ayuden a reubicarse.

“Mi casita se quemó. Necesitamos que nos ayuden, que hagan algo con nosotros porque quedamos en el aire”, dijo otro de los afectados.

Richi, líder de esta comunidad, cuenta que las llamas comenzaron de un momento a otro y que nadie tuvo oportunidad de sacar sus pertenencias, por lo que terminaron por perderlo todo.