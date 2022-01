Este domingo, 30 de enero, se registró el incendio en una invasión ubicada en Ciudad Bolívar, al sur de la capital del país. En este hecho un niño de nueve años de edad murió y varias casas quedaron totalmente destruidas por la conflagración. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

El cuerpo del niño fue hallado debajo de la cama y según los testigos y afectados por las llamas, pidió muchas veces ayuda, gritaba que lo savaran, pero los Bomberos que llegaron al lugar no les permitieron hacerlo, ya que podrían morir en el intento.

“El niño pidió ayuda, pero cuando los bomberos llegaron ellos tenían que entrar enseguida, no esperar nada. Cuando miró que ya no había oportunidad para salvar más vidas nos dijeron que no podíamos entrar, pero nos dijeron que por el niño no se podía hacer nada”, dijo uno de los afectados en el incendio, según Blu Radio.

Por ahora el grito de ayuda retumba en la Alcaldía de Bogotá o en las autoridades de Soacha a quienes les piden ayuda para reubicarse y para tener algo de alimento.

“Mi casita se quemó. Necesitamos que nos ayuden, que hagan algo con nosotros porque quedamos en el aire”, le dijo otro de los damnificados a la emisora.

Niño que murió en incendio de Bogotá estaba encerrado e intentó salvarse debajo de la cama