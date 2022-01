El Encuentro, fue el primer gran debate que realizó el Grupo Prisa Media, entre candidatos presidenciales. Este contó con las participaciones de Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

En este encuentro, cada uno de los precandidatos expuso sus propuestas en economía, medioambiente, seguridad, corrupción y generación de empleo.

Roberto Pombo, quien fue panelista en el debate, hizo varios cuestionamientos a los precandidatos y en medio de esto se sintió una alta tensión en algunos momentos.

Finalizando el encuentro, Pombo pidió una justificación rápida sobre ¿por qué los colombianos deberían votar por ellos?

El precandidato de la coalición Equipo por Colombia, expuso sus argumentos para hacer mejores cosas en el país, el camino de legalidad para los jóvenes y su propuesta de matrícula gratis para estudiantes estrato 1, 2 y 3 en las universidades públicas del país.

Federico, usted no sabe qué es tener hambre: Gustavo Petro

De igual manera, el precandidato le hizo una aclaración a Petro diciendo que “no todo el que está en situación de pobreza es ladrón (…) como una justificación muy básica para decir por qué ocurre la criminalidad”.

Al terminar sus afirmaciones, Petro tomó la palabra y le respondió “Federico, usted no sabe que es tener hambre y hoy hay hambre en Colombia”.

Luego, Federico le levantó un dedo y lo interrumpió diciendo que “Eso es diferente”. Sin embargo, el candidato Petro se mostró molesto y le dijo que respetara la palabra.

“Respete la palabra hombre, por qué si hay que construir democracia hay que respetar la palabra, la retórica y la argumentación por qué y si no pasas a eso de silencio, calle, terminas usando el Estado para silenciar. Entonces, mira, en Colombia ha estallado el hambre, son estadísticas del Dane, no son mías, el crecimiento del hambre es inusual y terrible en la sociedad colombiana. El hambre no lleva a todo el mundo a delinquir, no, pero si lleva a algunos a hacerlo y ese es el incremento de la delincuencia que vemos en Colombia (…)”, argumentó el precandidato.