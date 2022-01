Lo que queda de la casa de Mauricio Leal

Al diario El Tiempo le dieron autorización exclusiva para acceder a la casa de Mauricio Leal, después de que la Fiscalía terminara con la recolección de evidencia de la escena del crimen.

Entidades como la SAE informaron que el inmueble fueron encontradas aparecen joyas, obras de arte y varios documentos que fueron entregados al CTI.

También detallaron que en el clóset del estilista de los famosos había una colección de más de 50 pares de zapatos, entre ellos unos Balenciaga de 4 millones de pesos y ediciones especiales de Adidas y Nike.

De igual forma hallaron que Leal poseía colecciones de relojes y correas; dos cuarzos, entre ellos una amatista, y medicamentos y jeringuillas.

En el interior de la casa había un jardín con dos cacatúas que fueron donadas a la CAR Cundinamarca y las plantas de Marleny fueron reclamadas por una vecina para que no se murieran.

La SAE está a la espera de que la familia de Mauricio reclame las cajas de ropa Louis Vuitton y Dolce & Gabbana además de joyería de oro y plata de él y de su madre, varias carteras de marca, máquinas de gimnasio y el mobiliario de la casa que está casi nuevo y en perfecto estado.

Cabe recordar que en los garajes había dos carros Mercedes-Benz, un C 120 modelo 2016 y un GLE 350, que también fueron incautados, serán asignados a alguna entidad oficial a corto plazo.

El Tiempo detalló que curiosamente de las tres habitaciones disponibles, la de Mauricio era la más pequeña y tenía una salida al jardín que daba a una casa contigua.

Las autoridades encontraron la chapa violentada de la puerta corrediza que comunica la terraza con la habitación principal, que ocupaba Marleny Hernández.

En este detalle Jhonier se encargó de forzarla para simular que un extraño había ingresado a la vivienda por el cuarto de su madre. También en la habitación del confeso asesino se halló un espejo roto.

Del colchón en el que fueron dejados los cadáveres en la habitación de Mauricio los funcionarios de la SAE solo le quitaron las sábanas.

“El colchón no se desechó porque tenía un protector y no traspasaron las manchas de sangre que ya estaban pegadas en la tela”, contó un funcionario.

De acuerdo a la declaración del chofer a la Fiscalía, Jhonier había asegurado que iba a vender la casa. “Voy a vender la casa de La Calera porque no me gusta vivir allá, eso es muy lejos’. Entonces dijo que se compraría un apartamento cerca de la peluquería. Yo le dije que no vendiera la casa, porque era la casa del jefe, y que, además, quién iba a comprar esa casa con lo que había sucedido, entonces él me dijo que hay gente que compra esas casas así por morbo y esas cosas”.

Ahora un edicto fue pegado en la puerta de la ahora triste casa 18.

“El documento señala que quienes crean tener derecho a los enseres y objetos que se encontraron en la casa de 1.600 metros cuadrados tienen hasta el 4 de febrero próximo para reclamarlos, antes de que el Estado disponga de ellos”, informó el diario capitalino.

La casa fue avaluada en cerca de 1.800 millones de pesos por orden de la Fiscalía 9 de la dirección especializada de extinción de dominio.