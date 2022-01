Ingrid Betancourt se retira de la Coalición Centro Esperanza

Ingrid Betacourt habla durante una entrevista con The Associated Press en Bogotá, Colombia, el miércoles 19 de enero de 2022. Betancourt, quien fue secuestrada durante seis años por rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anu (IVAN VALENCIA/AP)

Ingrid Betancourt cabeza del partido Verde Oxígeno anunció se retirará de la Coalición Centro Esperanza y se lanzará a la Presidencia como independiente.

Cabe recordar que este sábado 29 de enero se cumplió, a mediodía, un ultimátum impuesto por ella para su permanencia en la Coalición, pero sus coequiperos definieron que ella eligiera su destino.

Debido a lo anterior, Betancourt decidió dar un paso al lado. “Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo de una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia por una política limpia”, pronunció.

De igual forma informó que se lanzará a la carrera presidencial con Verde Oxígeno. “Asumimos esta responsabilidad y convocamos a todos los colombianos y las colombianas, que están en contra de la corrupción, a que construyamos unidos este camino para liberarnos de la corrupción”, sostuvo.

Declaración de Ingrid Betancourt:

“Queridas colombianas y colombianos: Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza. Se señala la entrada de apoyos de las maquinarias como un error que se lamenta. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias a Alejandro Gaviria. Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo de una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia por una política limpia, justa y que no le robe las oportunidades a los 51 millones de colombianos que estamos secuestrados por la corrupción.

En estas condiciones nos vemos obligados a dar un paso al costado de la Coalición Centro Esperanza. Seré candidata independiente a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno. Un partido que no hace concesiones en la lucha frente a la maquinaria porque aquí no puede haber zonas grises. Asumimos esta responsabilidad y convocamos a todos los colombianos y las colombianas, que están en contra de la corrupción, a que construyamos unidos este camino para liberarnos de la corrupción”.

La polémica

La precandidata presidencial Ingrid Betancourt envió una segunda advertencia a la Coalición Centro Esperanza porque no está de acuerdo con las alianzas que está realizando el exministro Alejandro Gaviria

“Decidí darle a la Coalición Centro Esperanza hasta mañana (este sábado) a las 12 del día para saber si seguimos firmes frente a la corrupción que traen las maquinarias”, afirmó Betancourt.

Cabe recordar que estos desencuentros en Centro Esperanza comenzaron este martes, cuando Betancourt no estuvo de acuerdo con los apoyos hacia Alejandro Gaviria de políticos como senador por Cambio Radical, Germán Varón e incluso con senadores liberales como Miguel Ángel Pinto.

Ingrid afirmó que no está “contenta de que les esté tomando tanto tiempo, porque es un asunto de principios y debería ser una decisión simple que en veinte segundos podría tomarse. Ahora, yo soy libre de decir esto porque he estado tanto tiempo alejada de la política que no le debo nada a nadie. Estoy libre del sistema corrupto que secuestró a Colombia”, dijo.

Esta semana también insistió en “si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción y si esta decisión no se toma hoy (el jueves), esta noche (el jueves en la noche), con mucho dolor, pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la coalición y con los colombianos, yo me retiro de la coalición”, afirmó Ingrid el jueves.

La Coalición Centro Esperanza está conformada con Betancourt y Gaviria, por Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; Juan Fernando Cristo; Juan Manuel Galán, y Jorge Enrique Robledo.