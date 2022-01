El conductor Hildebrando Rivera, de 60 años de edad, murió en la mañana de este miércoles, 26 de enero, en la Unidad de Servicios de Salud de Engativá a causa de las graves lesiones que recibió por algunos miembros de la comunidad embera.

El ataque se desató después que atropellara a una mujer indígena que estaba embarazada y a su hija de 21 meses de edad.

En las últimas horas la familia del conductor habló con El Tiempo sobre este hecho.

Según conoció el diario Rivera era oriundo del municipio de Guasca, allí vivía con su madre y tenía cuatro hermanos.

“Era muy unido a la familia y le gustaba la rumba. Era muy trabajador; de hecho, gran parte de su vida fue empleado de la alcaldía del municipio”, dijo Yésica Rivera, sobrina de Hildebrando.

Además, dijo que su tío trabajaba en Ecosiecha desde inicios del 2020 y que tenía un negocio de comidas rápidas en donde preparaba pizza.

“Sé que él hacía las recolecciones en el día y en la noche. Sobre las 6 de la tarde entregaba el material en Mondoñedo”, relató.

Sobre el caso, aseguró que “nadie se ha comunicado con nosotros. Les pedimos a las autoridades que hagan justicia porque esta muerte no se puede quedar en el olvido. Yo no entiendo, esas personas no tenían por qué hacer eso, ¿por qué no esperaron a las autoridades?”, dijo.

Por el momento se conoce que la Fiscalía está al frente de la investigación para poder llegar a los responsables del hecho.

Habló la familia del conductor que murió después de ser agredido por los embera