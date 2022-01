Centro Esperanza no puede aceptar apoyos corruptos: Ingrid Betancourt

La precandidata del partido Verde Oxígeno, al interior de la Coalición Centro Esperanza, Ingrid Betancourt, se pronunció este jueves en una rueda de prensa.

Si bien se había rumorado que Betancourt renunciaría a su candidatura a la presidencia, lo que realmente expuso fue su disgusto con que su coalición reciba apoyos corruptos.

En este sentido, la mujer comentó que la Coalición Centro Esperanza debe ser decidida y no aceptar apoyos de maquinarias que propician la corrupción.

Su pronunciamiento se da haciendo referencia al choque al interior de la Coalición Centro Esperanza, en donde se mostró molesta con el precandidato Alejandro Gaviria por haber recibido apoyos de Germán Varón Cotrino y Miguel Ángel Pinto.

“ La coalición debe prohibir los apoyos de personas vinculadas a maquinarias que han llevado a la corrupción y que desconocen el espíritu de la Coalición”, dijo la precandidata.

Ingrid Betancourt dice que Centro Esperanza no puede aceptar apoyos corruptos

Además, la precandidata comentó que sus exigencias podrían incomodar, pero que ella no le debe nada a nadie, ya que lleva muchos años por fuera del panorama electoral.

“Sé que esta posición intransigente puede incomodar y que no será del agrado de muchos. Pero no busco que me quieran, sino que sepan como voy a actuar como su presidenta. Como lo he repetido muchas veces, la manera como se llega al poder define cómo se gobierna”, argumentó.

La precandidata agregó que su libertad del secuestro de las Farc fue resultado del esfuerzo de todo el país y que no volvió después de tanto esfuerzo para ceder ante la corrupción.

“No volví después de tanto esfuerzo para ceder ante la corrupción. Si la coalición sede a las presiones, será mas de lo mismo. ¿Cómo podemos prometer luchar contra la corrupción en el país si la aceptamos al interior de nuestra Coalición?”, señaló Betancourt.

Por último, la precandidata comentó que la Coalición debe decidir su postura, y que “Si la Coalición acepta que entren apoyos de las maquinarias que llevan a la corrupción, la Coalición pierde su razón de ser”.