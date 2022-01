Así avanza la investigación por el linchamiento del conductor a manos de los embera

Este jueves, 27 de enero, se conicieron adelantos de las investigaciones por el crimen del conductor del camión de basura, identificado como Hildebrando Rivera Gantiva, quien murió en la mañana de este miércoles en el hospital de Engativá luego de haber recibido múltiples golpes por miembros de la comunidad embera.

Los hechos se presentaron luego de un accidente, en el que el conductor atropelló a Ermilda Tunay Sintua, de 36 años, y a su hija Sara Camila García Tunay, de 21 meses.

Ante los hechos se presentó una violenta reacción en la que al conductor del vehículo, lo bajaron del camión y lo golpearon con todo tipo de elementos.

El Tiempo conoció que el CTI de la Fiscalía ya inició los actos urgentes correspondientes para avanzar en la investigación y poder determinar las responsabilidades. Además, la Fiscalía General de la Nación, ya delegó a un grupo especializado de fiscales para estar al frente del caso.

El CTI estuvo en el hospital de Engativá, a donde fue trasladado inicialmente el conductor, y allí recolectaron la epicrisis e hicieron entrevistas al coordinador de la Secretaría de Salud y al conductor y enfermera de la ambulancia que movilizó a los involucrados en dicha situación.

Asimismo, la Policía de Carreteras trabaja en la recolección de los videos de la zona del accidente y está realizando entrevistas con residentes.

Además, los líderes indígenas de la UPI La Florida permitieron el ingreso de agentes del CTI a este espacio en el que permanecen albergados.

Mientras tanto, según el diario, los familiares de Hildebrando advierten que no han recibido ninguna información acerca de las investigaciones.

“Nadie se ha comunicado con nosotros. Les pedimos a las autoridades que hagan justicia porque esta muerte no se puede quedar en el olvido. Yo no entiendo, esas personas no tenían por qué hacer eso, ¿por qué no esperaron a las autoridades?”, dijo Yésica Rivera, sobrina del conductor asesinado.

Por su parte, Aníbal Fernández, secretario de Seguridad dijo que “las autoridades deben proceder conforme a lo estipulado en la Constitución y la ley. La Fiscalía Seccional Cundinamarca está al frente de la investigación y esperamos que se esclarezcan los hechos y, si hay lugar, se castigue a los responsables”.

Así avanza la investigación por el linchamiento del conductor a manos de los embera