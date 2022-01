Revelan detalles del caso de aborto no consentido, que relaciona a Felipe Muñoz, baterista de Tr3s de CoraZón

En un completo informe el diario El Espectador reveló nuevos detalles del caso de aborto no consentido que relaciona a Felipe Muñoz, baterista de la banda, Tr3s de CoraZón.

Cabe recordar que el juez noveno de Antioquia, Adalberto Díaz Espinoza, absolvió en primera instancia a Muñoz por este caso.

“Un juez de la República me acaba de absolver y exonerar de cualquier responsabilidad por el delito que se me acusaba. En términos concretos: soy inocente. Estoy contento, estoy feliz, porque la justicia lo ha demostrado”, dijo Muñoz en un video.

Entre los reveladores chat se destacan estos diálogos entre la afectada y el baterista cuando discutían el embarazo.

-Mira, no quiero que malentiendas y malinterpretes lo que siento y pienso pero yo no puedo tener hijos! Yo me voy a casar pronto Milena. (sic)

- Y entonces qué quieres? (sic)

-Que no lo tengas y dime que podemos hacer dándote todo mi apoyo y haciendo lo que esté en mis manos…(sic)

-Lo siento... Yo nunca quise ser mamá, de hecho, estuvo entre mis planes operarme sin tener ni un solo hijo. Pero a mí no me criaron así. No voy a matar un ser vivo.

-Milena, te lo pido por favor. Veámonos y lo hablamos si? (sic)

Y la pareja se encontró el 3 de febrero de 2018 cuando ocurrió el lamentable episodio del jugo, que presuntamente, Muñoz entregó a Milena con Misoprostol. La afectada se tomó más de la mitad del jugo. Después ella le reclamó a Muñoz.

-Como se te ocurre que voy a echarle qué cosa? Vayamos a hacer ep reclamo ya mismo (sic).

-Te odiooooio. Te odiooooioo. Sos una basura, le responde ella.

“Muñoz Lara fue denunciado por Milena Uribe el 4 de febrero de 2018 y acusado formalmente por la Fiscalía por el delito de aborto sin consentimiento en octubre de 2019. El 23 de noviembre de 2021 terminó la etapa de juicio y el pasado 19 de enero fue absuelto por un juez, en primera instancia”, informa El Espectador.

La noche del 4 de febrero de 2018, la afectada llegó a la Unidad Intermedia de Manrique, donde fue hospitalizada por el aborto que había padecido, y estaba en compañía de su madre.

Entre las pruebas presentadas estuvo la funcionaria Grey Saudith Correa, química con más de seis años de experiencia laboral, como funcionaria del Instituto de Medicina Legal, contó bajo juramento que el análisis toxicológico del jugo Hit, con 150 ml, que le encargaron dio como resultado presencia del medicamento Misoprostol.

También lo que determinó el fallo fue que el médico concluyó que como a ella se le había presentado un sangrado previo, el embarazo no iba bien y que la ecografía transvaginal, aportada por Milena Uribe al proceso, evidencia “un saco gestacional colapsado, anembrionado (sin embrión dentro)”.

Sin embargo, la ginecóloga obstetra Laura Gil, reconocida el año pasado con el premio Mujer Figo (de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia). Corrobora que de acuerdo “con la fecha de la última menstruación de Uribe y su nivel de hormonas del embarazo, era esperable que no se viera el embrión, porque el embarazo tenía muy pocas semanas, menos de cinco”.

La ginecóloga Gil también contradice lo del sangrado previo como prueba porque “más o menos el 50% de las mujeres tiene algún tipo de sangrado en algún momento del primer trimestre”.

Lo cierto es que el fallo en este caso sigue generando muchas dudas y ha causado muchas reacciones de organizaciones feministas y de género a nivel nacional.